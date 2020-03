Tie 110 on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia Salossa. Tielle on kaatunut rekan perävaunu ja tielle on levinnyt tukkeja.

Tapahtumapaikka on vajaat 7 kilometriä Hajalan liittymästä Rikalan kiertoliittymän suuntaan.

Onnettomuuden takia käytössä on kiertotie. Liikenne ohjataan Salossa ja Paimiossa moottoritielle.

Onnettomuus tapahtui torstaina puoli yhdentoista aikaan illalla. Tie avattaneen liikenteelle 3-6 tunnin kuluttua onnettomuudesta.