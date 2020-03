Suomessa todettu ainakin 17 uutta koronavirustartuntaa – Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 11, muualla Suomessa kuusi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa. Muualla Suomessa on todettu ainakin kuusi uutta tartuntaa.

Pirkanmaalla sairaanhoitopiiri kertoi kolmesta uudesta koronavirukseen sairastuneesta.

Kaksi pirkanmaalaista aikuista sairastui tautiin Pohjois-Italian matkan jälkeen. Tiettävästi potilaat eivät ole altistaneet muita ihmisiä Pirkanmaalla, mutta mahdollisia lentomatkan altistumisia selvitetään vielä. Lisäksi yksi Kangasalan Pitkäjärven yläkoulun oppilas on sairastunut.

Forssassa on havaittu toinen tautiin sairastunut ja Varsinais-Suomessa kolmas. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on havaittu yksi uusi tartunta.

