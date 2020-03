Suomi-rockin suurmies Gösta Sundqvistin legendaariset kappaleet soivat Salossa perjantaina 13. maaliskuuta, kun Suomen Musiikkiteatteri tuo Kulttuuritalo Kivaan musiikkinäytelmänsä Vasara ja nauloja. Sundqvistin rooliin on heittäytynyt esikuvansa näköinen AJ Keskinen. 33-vuotias tamperelaismuusikko eteni The Voice of Finland -televisiokilpailun semifinaaliin keväällä 2017, ja on siitä lähtien elättänyt itsensä musiikilla.

– Ainakin olen itselleni ja pojalleni saanut leivän pöytään, hän hymähtää.

– On henkisesti tärkeää, että saa tehdä työkseen sitä, mistä nauttii.

The Voice of Finlandiin osallistumiseensa asti Keskinen kävi päivätöissä ja harrasti musiikkia vapaa-ajallaan. Kilpailumenestyksen jälkeen keikkoja alkoi tulla sen verran paljon, että mies uskalsi jättäytyä musiikin varaan.

Vasara ja nauloja on toinen Suomen Musiikkiteatterin esitys, jossa Keskinen on mukana. Ensimmäinen oli Raparperitaivas. Siinä hän esitti fiktiivistä hahmoa nimeltä Leevi.

– Päädyin Raparperitaivaaseen, kun pääosan esittäjä oli sairastunut kuusi päivää ennen ensi-iltaa. Ohjaaja Petri Lairikko oli paikannut häntä, mutta rooliin haluttiin vakituinen tekijä. Kavereitani soittaa musiikkiteatterin bändeissä, ja Ojasen Jussi oli vinkannut, että ”AJ osaa laulaa ja sillä on parta”, Keskinen nauraa.

Miehen tie vei koe-esiintymisen kautta Leevin rooliin. Fiktiivisessä hahmossa oli paljon vaikutteita Gösta Sundqvistista.

– Raparperitaivasta esitettiin neljä kautta syksystä 2017 kevääseen 2019 ja vietiin sitä ympäri maata Rovaniemeltä Helsinkiin.

Keskinen toteaa, että Vasara ja nauloja oli luonnollinen jatke Leevi and the Leavingsin, Juice Leskisen ja Kirkan musiikkia sisältäneelle Raparperitaivaalle. Musiikkiteatterissa mietittiin, että Sundqvistin hahmon käsittelyä voisi syventää ja keskittyä häneen.

Oli selvää, että Keskinen sai uudestakin musiikkinäytelmästä pääroolin.

– Vasara ja nauloja -esityksen ensi-ilta oli Tampereen Yo-talolla viime syksynä. Sen jälkeen näytelmää on esitetty melko tiiviisti. Nyt näytöksiä on sovittu kesäksi ja syksystäkin on puhuttu.

AJ Keskinen sanoo olleensa aina kiinnostunut näyttelemisestä, tehneensä pieniä mainoselokuvia ja hakeneensa teatterirooleja jo ennen kuin kutsu Suomen Musiikkiteatteriin kävi.

– Päätin heittäytyä tehtävään ja se alkoi sujua, kun keskityin siihen. Ohjaaja ja käsikirjoittaja antoivat hyvää tukea, Keskinen kiittää.

– Sundqvistin hahmoon eläytyminen on ollut haastavaa, koska katson suurmiestä ylöspäin. Yritän tuoda esille hänen tietoista ja voimakastahtoista luonnettaan.

46-vuotiaana vuonna 2003 kuollut Gösta Sundqvist kiteytti kappaleisiinsa persoonallisesti suomalaista arkitodellisuutta ja yhdisti teksteissään alakulon toiveikkaaseen tunnelmaan. Hänen tuotannostaan on noussut lukuisia klassikoita kuten Kyllikki, Mitä kuuluu, Marja-Leena, Mitä sä meinaat, Muotitietoinen, Pohjois-Karjala, Poika nimeltä Päivi, Sopivasti lihava, Teuvo, maanteiden kuningas, Tikapuut taivaaseen, Turkmenialainen tyttöystävä ja Vakosamettihousuinen mies.

Julkisuutta ja keikkailua karttanut Sundqvist on jäänyt suurelle yleisölle salaperäiseksi hahmoksi. Kirjailija, näytelmäkirjailija ja dramaturgi Katariina Leinon käsikirjoittama Vasara ja nauloja vie avaa Leevi and the Leavingsin tarinaa ja bändin johtohahmo Gösta Sundqvistin maailmaa. Päähenkilö kertoo mietteitään elämästä, nuoruudesta, jalkapallosta, talonmiehenä olosta, kappaleiden synnystä ja maailman menosta.

Esityksessä kuullaan kaikki Leevi and the Leavingsin suurimmat hitit. Musikaalin kappaleista AJ Keskisen suosikki on Itkisitkö onnesta.

– Moni saa sen ensimmäisestä lauseesta väärän käsityksen härskistä vitsikkyydestä. Kappaleessa on todella kaunis tarina ja sen viimeinen säkeistö on erityisen liikuttava.

Bändin musiikki on ollut Keskiselle merkityksellistä varhaisteini-iästä asti.

– Omistan kaikki lp:t ja olen kuunnellut niitä paljon. Orkesteri on monimuotoinen ja Sundqvist Suomi-rockin lyriikan mestari. Hienoista tarinoista löytyy kuunnellessa aina uutta kulmaa.

Keskinen sanoo, että 15 vuotta keikkailleelle muusikolle kiertävä teatteri on hyvä työpaikka.

– Saa kiertää edelleen, mutta päivämäärät ovat tiedossa hyvissä ajoin etukäteen. Täytän sitten välipäiviä omilla keikoillani. Olen julkaissut pari sinkkua ja kolmas on tulossa. Kierrän keikoilla yksin tai duona ja tarvittaessa kokoan bändin esiintymään.

Keskinen aikoo jatkaa musiikin lisäksi teatterissa, jos kysyntää riittää.

– Olen päättänyt, että sanon kaikkeen mielenkiintoiseen kyllä.

AJ Keskisen lisäksi Vasara ja nauloja -musiikkinäytelmän lavalla nähdään Jaakko Seppä Sundqvistin parhaana kaverina Jaskana ja Johanna Helminen Lenita Airistona, kuvaajana sekä naisena kappaleissa. Bändin soittajilla on myös omat roolinsa: kitaristi Simo Pirttimaa näyttelee Oskua ja jalkapalloilijaa, basisti Tero Tanhuanpää Atte Blomia ja Mattia, kosketinsoittaja Kasperi Kinnunen Seppoa ja jalkapalloilijaa sekä rumpali Vesa Saarikoski Teppoa. Näytelmän on ohjannut 54-vuotias kiskolaissyntyinen Petri Lairikko.

Suomen Musiikkiteatteri on maan suurin musiikkinäytelmiä esittävä ja kiertävä teatteri. Kiertueteatterin kotipaikka on Tampereella, mutta se toteuttaa vuoden aikana satakunta esitystä eri puolilla maata.

Vasara ja nauloja Kulttuuritalo Kivassa (Horninkatu 21, Salo) 13.3. klo 19, liput 29–43 e, Vuohensaaren Kesäteatterissa (Satamakatu 102, Salo) 21.7. ja 22.7. klo 18.30 ja 25.7. klo 16, liput 20–32 e sekä Kiskon Kivimakasiinissa (Toijantie 14, Kisko) 24.7. klo 18.30, liput 20–30 e.

ELÄMÄNTAVASTA TYÖ

AJ Keskinen

Antti-Juhani Keskinen syntyi Oulussa 28.9.1986.

Free lance -muusikko ja -näyttelijä asuu Tampereella.

Perheeseen kuuluu 7-vuotias poika.

Elämäntapana musiikki ja teatteri.

Harrastaa kuntosalilla treenaamista.

Motto: Sano mieluummin kyllä kuin ei.