Ajokeli on paikoin erittäin huono – Pohjois-Karjalassa voimakkaan tuulen varoitus

Ajokeli on paikoin erittäin huono Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa lumisateen, kovan tuulen ja lumisten tiepintojen vuoksi, kertovat Ilmatieteen laitos ja Tieliikennekeskus.

Pohjois-Karjalassa on lauantaina voimassa tuulivaroitus. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisista yksittäisistä kaatuneista puista ja lyhyistä sähkökatkoista.

Maan etelä- ja länsiosissa saattaa päivällä sataa paikoin lunta. Muualla maassa on suurelta osalta luvassa poutainen ja selkeä tai selkenevä päivä.

STT

