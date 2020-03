Angelniemen Ankkuri aloitti suunnistuksen omatoimirastit Salon alueella

Angelniemen Ankkurin vastaisku koronaviruksen peruttamille suunnistustapahtumille on omatoimirastien aloittaminen. Ankkuri tarjoaa kuuden viikon aikana uuden suunnistuskartan rasteineen omatoimista suunnistusta varten Salon alueella. Omatoimirastien ensimmäinen suunnistuspaikka on Märynummi.

Ensimmäisen, tänään lauantaina alkaneen omatoimirastiviikon jälkeen uusi viikko käynnistyy aina joka maanantai. Tulostettava kartta julkistetaan Ankkurin nettisivuilla maanantaiaamuisin. Tarvittaessa kartan voi myös noutaa osoitteesta Leikintie 3 maanantaisin kello 10–20.

– Tarjolla on viikoittain uusi ”kaikki rastit”-kartta 20–30 rastilla, johon kukin voi suunnitella itselleen sopivan radan tai vaikka kolme. Rasteilla on rastiliput, ja ne ovat metsässä seitsemän päivän ajan. Suunnistus tapahtuu omatoimisesti viikon aikana, Ankkurin nettisivuilla kerrotaan.

Tulospalveluakaan ei ole unohdettu omatoimirasteilla. Se tapahtuu olosuhteista johtuen sosiaalisessa mediassa, jonne jokaisella on mahdollisuus laittaa kuva radasta esimerkiksi #omatoimirastit.

Ankkuri muistuttaa, että hallituksen ohjeiden mukaisesti omatoimirasteilla on vältettävä kokoontumisia. Lisäksi yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden kanssa.

Ankkurin omatoimirastit

Kuusi viikkoa suunnistusta

21.3.–29.3. Märynummi

30.3.–Su 5.4. Halikko KK

6.4.–Su 12.4. Salakallio

13.4.–19.4. Hämeenkylä

20.4.–26.4. Myllytyry

27.4.–3.5 Ilmoitetaan myöhemmin