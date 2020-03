Arabiemiraatit keskeyttää matkustajalennot – vaikutuksia Dubain ja Abu Dhabin lentokenttiin

Arabiemiraatit keskeyttää kaiken matkustajalentoliikenteen väliaikaisesti, kertoo maan uutistoimisto WAM. Keskeytys koskee myös vaihtoyhteyksiä vilkkailla Dubain ja Abu Dhabin lentokentillä.

Uutistoimiston mukaan päätös tulee voimaan 48 tunnin sisällä. Keskeytyksen on määrä kestää vähintään kaksi viikkoa. Rahti- ja evakuointilennot sallitaan myös keskeytyksen aikana.

Päätöksellä maa haluaa ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Arabiemiraateissa on toistaiseksi raportoitu noin 150 tartuntaa ja kaksi kuolemantapausta.

Vähän aiemmin maan lentoyhtiö Emirates ehti ilmoittaa, että se jäädyttää kaikki lentonsa maaliskuun 25. päivään mennessä. Lentoyhtiö kuitenkin muutti päätöstään jo kertaalleen ja kertoi jatkavansa matkustajalentoja 13 kohteessa.

Lentojen on määrä jatkua esimerkiksi Britanniaan, Sveitsiin, Hongkongiin, Thaimaahan, Japaniin, Australiaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Emirates kertoo aikovansa palauttaa palvelunsa ennalleen heti tilanteen salliessa.

McDonald’s sulkee ravintolansa Britanniassa ja Irlannissa

Ravintolaketju McDonald’s sulkee kaikki ravintolansa Britanniassa ja Irlannissa koronaviruksen riskin vuoksi. Yhtiö tiedotti asiasta Twitterissä. Ravintolat suljetaan maanantai-iltaan mennessä.

Yhtiö kertoo päätöksen syyksi työntekijöidensä sekä asiakkaidensa suojaamisen. Yhtiö kertoo tekevänsä lähipäivinä yhteistyötä eri kansalaisryhmien kanssa jakaakseen ruokaa sitä tarvitseville.

Maanantaina ennen ravintoloiden sulkemista terveydenhuollon työntekijät ja pelastustyöntekijät saavat ateriansa ilmaiseksi, yhtiö kertoo.

Kolumbiassa 23 ihmistä sai surmansa vankilamellakassa

Kolumbialaisessa vankilassa syttyneessä mellakassa on kuollut 23 vankia. Maan pääkaupungissa Bogotassa sijaitseva täyteen ahdettu vankila repesi mellakointiin sunnuntaina koronaviruksen aiheuttamien jännitteiden vuoksi.

Maan oikeusministerin mukaan kyseessä oli joukkopaon yritys, joka oli koordinoitu useiden eri vankiloiden vankien välillä. Ministerin mukaan järjestyshäiriöitä tapahtui 13 eri vankilassa ympäri maata.

Ministeri on torjunut kansalaisjärjestöjen syytökset siitä, että vankiloiden heikon hygienian vuoksi pandemia pääsee leviämään niissä esteettä.

https://wam.ae/en/details/1395302832346

https://twitter.com/McDonaldsUK/status/1241824519280566274

STT

Kuvat: