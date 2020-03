Arkiliikenne ruuhkautui Uudenmaan rajoilla aamulla mutta sujui jouhevammin iltapäivällä

Uudenmaan suljettujen rajojen liikennejärjestelyt joutuivat varsinaiseen puntariin ensi kertaa maanantaina, kun työmatkalaiset jonottivat rajatarkastuksiin. Tieliikenne maakunnan rajoilla ruuhkautui aamulla mutta sujui jouhevammin iltapäivällä, arvioitiin poliisista.

Uudenmaan rajoilla tarkistettiin liki 23 800 ajokkia maanantaina aamuyhdeksän ja iltakuuden välillä. Käännytettyjen määrä jäi varsin pieneksi, sillä poliisi käännytti maanteillä 132 ajoneuvoa. Valmiuslain rikkomisesta ei annettu yhtäkään sakkoa.

Maanantaiaamuna maanteiden tarkastuspisteillä joutui jonottamaan enimmillään liki tunnin.

– Iltapäivällä tieliikenne jakautui pitemmälle ajalle kuin aamun ruuhkahuippu. Pois Uudeltamaalta matkanneiden jonotus kesti iltapäivällä keskimäärin 10-20 minuuttia, kertoi komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista.

Junamatkustajia oli maanantaina vain 435, joista viisi käännytettiin.

Tarkastukset eivät aukottomia

Vähäinen käännytettyjen määrä viittaisi siihen, että suomalaiset ehtivät viikonloppuna ymmärtää ja oppia, millä perusteillä rajasta pääsee läpi.

Tarkastuspisteille tuleville työmatkalaisille poliisi suosittelee kirjallista todistusta työnantajalta. Mitään määrämuotoa lupalapulle ei ole.

– Laadukas todistus sujuvoittaa toimintaa. Paperista on hyvä käydä ilmi, ketä lupa koskee, missä henkilö on töissä ja mitkä ovat hänen työtehtävänsä, Heinonen opasti.

Hän samalla muistutti, että etätyö on suositeltavaa, jos siihen vain on mahdollisuus.

Täysin aukottomasti ei Heinosen mukaan ole mahdollista varmistaa, että jokainen rajanylittäjä on hyväksyttävällä asialla.

– Lyhyillä tarkastuksilla ei pystytä täysin aukottomasti selvittämään liikkumisen perusteita. Henkilöllä saattaa esimerkiksi olla välttämätön syy, joka on jollakin tavoin arkaluonteinen.

Komisario kehottaakin harkintaan ja vastuuntuntoon.

– On syytä muistaa, että ihmisten liikkumista rajoitetaan, jotta hidastetaan koronaviruksen leviämistä.

STT

Kuvat: