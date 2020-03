Arkkipiispa Lännen Mediassa Räsäsen esitutkinnoista: Kyse siitä, milloin uskonnonvapauden nimissä käytetystä kielestä tulee loukkaavaa

Arkkipiispa Tapio Luoma ei näe, että valtakunnansyyttäjän määräämissä esitutkinnoissa kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) lausuntoihin liittyen olisi kyse uskonnonvapauden rajoittamisesta. Arkkipiispa Luoma sanoo Lännen Median haastattelussa, että hänen mielestään niissä haetaan rajoja sille, milloin uskonnonvapauden nimissä käytetystä kielestä tulee loukkaavaa.

Räsänen kertoi torstaina joutuneensa kahteen uuteen esitutkintaan. Räsänen tiedotti valtakunnansyyttäjän määränneen esitutkinnan kahdesta hänen julkisesta esiintymisestään mediassa.

Jo aiemmin valtakunnansyyttäjä on määrännyt toimitettavaksi esitutkinnan kahdesta muusta tapauksesta, jotka liittyvät Räsäsen näkemyksiin seksuaalivähemmistöistä.

Räsänen on useissa eri yhteyksissä todennut homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa ja Raamatun opetusta.

– Kristityn tehtävänä ei ole loukata tai leimata mitään ihmisryhmää. Tämä on minusta aivan selvä asia. Se, että yksittäinen ihminen tai jokin ihmisryhmä leimataan ja nimitetään syntiseksi, ei tuo ketään lähemmäksi kristinuskoa, Luoma sanoo Lännen Median haastattelussa.

Luoma ei ota kantaa käynnissä oleviin esitutkintoihin. Hän sanoo kunnioittavansa oikeuslaitoksen toimintaa ja antaa oikeuslaitokselle rauhan tehdä päätöksensä.

Hänen mukaansa esitutkinnoissa ei ole kyse uskonnonvapauden rajoittamisesta tai siitä, voiko Raamattua siteerata julkisesti.

– Tässä on kyse siitä, milloin uskonnonvapauden nimissä käytetty kieli ylittää hyväksyttävän rajat ja siitä tulee loukkaavaa, leimaavaa tai syrjivää. Minusta tämä on se kysymys, johon nyt haetaan vastausta, Luoma sanoo.

