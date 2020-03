Asuntokauppaan saattaa tulla kolaus koronaviruksen takia – ihmisten epävarmuus lisääntynyt

Asuntokauppaan saattaa tulla jonkinlainen kolaus koronaviruksen vuoksi, arvioi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.

– Asuntokauppa on kytköksissä luottamukseen, Ehrnrooth sanoo.

Oman talouden lisäksi asuntokauppaan vaikuttaa kuluttajien luottamus koko kansantalouteen.

Ehrnrooth pohtii, siirtääkö koronavirusepidemia ihmisten ostoaikeita. Hänen mukaansa asuntokauppaa on käyty vilkkaasti alkuvuonna.

Ehrnrooth kehottaa varautumaan käytännön viivästyksiin kaupanteossa. Pankkikonttori saattaa olla kiinni viruksen takia, ja viivästyksiä voi tulla asunnon hallinnan luovutuksessa. Viruksen leviäminen voi myös aiheuttaa rajoituksia liikkumiseen.

– Välitysala mukautuu nyt nopeasti muuttuvaan markkinaan, Ehrnrooth ennakoi.

Koronaviruksesta mahdollisesti johtuvien hallinnan luovutuksen viivästymisten ja kaupanteon siirtymisten varalta KVKL on laatinut liitteen ostotarjoukseen sekä mallilausekkeen kauppakirjaan. Liite ja mallilauseke löytyvät KVKL:n verkkosivuilta.

Ehrnrooth odottaa, ettei koronakriisillä ole välitöntä vaikutusta asuntojen hintoihin. Asuntojen kysyntä seuraa kuitenkin elämäntilanteiden muutoksia, ja markkinoille voi muodostua patoumaa, jos harkinta-aika pitenee.

Kauppa ei ole yllättäen pysähtynyt

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä kertoo, että koronavirus on vaikuttanut asuntojen esittelyihin. Hän luonnehtii tilannetta vakavaksi.

– Ihmisten epävarmuus lisääntyy.

Kyhälä korostaa kuitenkin, että kauppoja tehdään koko ajan. Niitä on menneelläkin viikolla sovittu.

– Markkina ei siis ole yllättävästi millään tavalla pysähtynyt. Kysyntä digitaaliselle kaupalle on vahvaa ja yhä useampi näin tekeekin, Olemme pitäneet virtuaalisia asuntoesittelyjä, ja ne herättävät kiinnostusta, Kyhälä sanoo.

Kyhälän mukaan asuntokauppaan voi tulla hetkellisiä häiriöitä, mutta perustarpeet pysyvät ja korjaavat tilannetta ennen pitkään,

Kyhälä odottaa, että virtuaalinäyttöjen merkitys kasvaa, mutta asuntokauppa on niin suuri hankinta, että paikan päällä pitää lopulta käydä.

Myös Ehrnrooth kertoo, että ihmiset tarkastavat asunnot ennakolta virtuaalisesti internetissä. Lopuksi käydään tarkastamassa asunto paikan päällä.

Asuntolainojen kysyntä väheni

Asuntolainojen kysyntä on hiljentynyt selvästi koronaviruksen takia, kertoo OP:n asuntorahoituksesta vastaava johtaja Kaisu Christie.

Hän arvioi, että on vaikeata tehdä ennustuksia, miten kauan poikkeustilanne jatkuu ja mitä Suomen taloudelle tapahtuu.

– Jää nähtäväksi, milloin epävarmuus on ohi, Christie sanoo.

Pankit ovat ilmoittaneet pyrkivänsä tukemaan asuntovelallisia lyhennysvapailla. Christien mukaan OP voi myöntää lyhennysvapaita jopa 12 kuukaudeksi.

Lyhennysvapaiden mahdollisuudesta ovat ilmoittaneet myös muun muassa Nordea, Danske Bank ja Aktia.

Nettisivuilla ohjeita käyttäytymisestä asuntonäytöillä

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Maria-Elena Ehrnrooth kertoo, että KVKL suosittelee yleisiä varotoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Näihin kuuluvat käsihygienia ja erilaisten pintojen koskettelun välttäminen.

Eri kiinteistönvälitysyhtiöt ovat julkaisseet nettisivuillaan ohjeita, miten pitää käyttäytyä asuntonäytöillä.

Huoneistokeskus puolestaan kertoo, että yhtiö siirtyi maanantaina järjestämään yleisten asuntoesittelyjen sijasta yksityisiä näyttöjä.

Asuntokauppa voidaan tehdä sähköisesti

Kiinteistömaailma ja Huoneistokeskus kehottavat hoitamaan asuntokaupat sähköisesti. Kiinteistömaailman Risto Kyhälän mukaan digitaalisuutta voidaan lisätä erityisesti kaupan alku- ja loppuvaiheessa.

Kiinteistömaailman mukaan etätapaamisia hyödynnetään niin paljon kuin on mahdollista. Kaupanteossa suositellaan sähköistä allekirjoitusta. Digikaupassa on asunto-osakkeen osto tai myynti mahdollista tehdä ilman käyntiä pankkikonttorissa.

