Aurinkoisten ilmojen jälkeen luvassa on pilvistä säätä ja paikoittain sakeaa lumisadetta

Lumisadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli itään päivän kuluessa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy jälleen aurinkoisten päivien jälkeen. Lounaasta alkaen alueelle leviää myös lumi-, räntä- tai vesisadetta. Lumisade on paikoin sakeaa, mutta etelässä sää lauhtuu illemmalla lounaisvirtauksen myötä.

Ajokeli on huono maan etelä, länsi- ja keskiosassa.

Pohjoisosassa on taas vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoa lumisadetta.

Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämerellä on luvassa myös kovaa aallokkoa.

STT

