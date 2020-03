Australia yrittää suojella talouttaan koronavirukselta yli 10 miljardin euron tukipaketilla

Australia on julkistanut noin 18 miljardin Australian dollarin eli yli 10 miljardin euron tukipaketin maan taloudelle. Paketin on tarkoitus hillitä koronaviruspandemian vaikutusta maan talouteen.

Tavoitteena on estää maan ajautuminen taantumaan. Australia ei ole kärsinyt talouden taantumasta lähes 30 vuoteen.

Paketti on suunnattu yrityksille. Sen tavoitteena on pitää yritykset toiminnassa ja säästää työpaikkoja.

Australiassa on vahvistettu lähes 140 koronavirustartuntaa.

Maan talous on jo aikaisemmin kärsinyt ankarasta maastopalokaudesta ja tulvista.

STT