Australialaisyhtiö Qantas keskeyttää kansainväliset lennot koronaviruspandemian vuoksi

Australian suurin lentoyhtiö Qantas keskeyttää kaikki kansainväliset lentonsa tämän kuun lopulta alkaen. Keskeytys koskee myös Qantasin halpalentoyhtiö Jetstarin lentoja. Lennot ovat jäissä ainakin kaksi kuukautta.

Lisäksi Qantas lomauttaa kaksi kolmasosaa henkilöstöstään eli 20 000 ihmistä. Valtaosan lomautetusta henkilöstöstä odotetaan olevan lomautettuna toukokuun lopulle saakka, kirjoittaa Sydney Morning Herald.

– Pyrkimykset hillitä koronaviruksen leviämistä ovat johtaneet sellaiseen lentojen kysynnän laskuun, jota ei ole aikaisemmin nähty, toimitusjohtaja Alan Joyce sanoi.

Jo aiemmin toinen suuri Australiassa operoiva lentoyhtiö Virgin kertoi keskeyttävänsä kansainväliset lennot koronaviruspandemian vuoksi.

Australian hallitus kehotti eilen kaikkia kansalaisiaan pysyttelemään kotimaassa, jotta koronaviruksen leviäminen saadaan pysäytettyä.

Australiassa on kerrottu ainakin noin 600 koronavirustartunnasta, ja kuusi ihmistä on kuollut. Viranomaisten mukaan valtaosa uusista tartuntatapauksista liittyy ulkomailta palaaviin ihmisiin tai heidän kanssa tekemisissä olleisiin.

Maassa on kielletty yli 500 ihmisen ulkoilmatapahtumat ja yli sadan hengen kokoontumiset sisätiloissa.

Deltan työntekijöistä 10 000 vapaaehtoisesti poissa töistä

Yhdysvaltalainen lentoyhtiö Delta Air puolestaan kertoo, että lähes 10 000 yhtiön työntekijää on jo jäänyt vapaaehtoisesti palkattomalle vapaalle.

Deltan toimitusjohtaja Ed Bastian sanoi työntekijöille lähetetyssä viestissä, että yhtiö aikoo vähentää kapasiteettiaan 70 prosentilla, koska maaliskuun aikana kysyntä vähenee kahdella miljardilla Yhdysvaltain dollarilla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Bastian viittasi viestissään Yhdysvaltain hallinnon kanssa parhaillaan käytävään keskusteluun tukitoimista. Yhtiö aikoo pienentää lentolaivuettaan vähintään puoleen, ja maahan jää yli 600 lentokonetta.

– Vapaaehtoiset vapaat ovat yksi parhaista ja välittömistä keinoista, joilla voitte auttaa, kun yritämme turvata työpaikat ja palkanmaksun, toimitusjohtaja kirjoitti.

Bastian huomautti, että vaikka työntekijöiden palkanmaksu on pysähdyksissä, muut edut kuten sairausvakuutus säilyvät.

