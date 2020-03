Australian uutistoimisto pistää lapun luukulle

Australian kansallinen uutistoimisto AAP (Australian Associated Press) lopettaa toimintansa. Uutistoimisto kertoi omistajiensa päätöksestä tiistaina. Uutispalvelu päättyy kesäkuun lopussa.

Yhtiön toimitusjohtajan mukaan AAP:n liiketoimintamalli ei enää kannattanut. Uutistoimisto on kärsinyt taloudellisista vaikeuksista jo usean vuoden ajan, kun se on kamppaillut internetin kasvavaa ilmaista uutistarjontaa vastaan.

AAP:n uutistoimituksessa on noin 180 työntekijää. AAP:lla ehti olla uutistoimintaa 85 vuoden ajan.

– AAP on ollut kriittinen osa australialaista journalismia vuodesta 1935, ja on traagista että tämä päättyy tähän, sanoi toimitusjohtaja Bruce Davidson.

AAP:n omistajiin kuuluvat muun muassa australialainen tv-yhtiö Nine sekä mediajätti News Corp.

STT:n Australian-toimitus työskentelee tällä hetkellä AAP:n tiloissa Sydneyssä.

STT

