Auttamishalu kasvaa, salolaiset lahjoittavat perunoita, kurkkuja ja kuivatuotteita

Koronavirusepidemia on tuupannut Salossa auttajat liikkeelle. Salon Setlementti ry:n avustusjärjestö Mammat ja Papat sekä Facebook-ryhmä Apua ja ystäviä arkeen ja juhlajärjestelyihin ovat saaneet tällä viikolla lahjoituksena elintarvikkeita lapsiperheille.

Koronan synnyttämä tilanne herätti salolaisen Maria Öbergin.

– Ryhdyimme mieheni kanssa pohtimaan, miten ahtaalle moni perhe joutuu. Otin yhteyttä paikallisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin ja kuulin heidän hukkuvan avunpyyntöihin. Olen kannustanut ystäviäni auttamaan, hän kertoo.

Maria ja Kalle Öbergin panos on tuhat kiloa perunaa.

– Arjen perusherkkua. Yleisperunat tulevat Pohjanmaalta viiden kilon pusseihin pakattuna, Vihannestukku Öbergin yrittäjä Kalle Öberg sanoo.

Maria Öberg työskentelee psykoterapeuttina, joka tapaa asiakkaita poikkeusaikana videon välityksellä.

– Perheille on tulossa suuria muutoksia. Asiakkailla on huoli omasta ja läheisten terveydestä ja taloudesta, hän sanoo.

Tieto avun tarpeesta on levinnyt laajalti Maria Öbergin Facebook-sivuston kautta. Mukaan on lähtenyt muun muassa puutarhoja, ravintoloita, rakennusliike ja peltisepänliike. Lahjoituksena on tullut muun muassa hygieniatuotteita, hyvin säilyviä elintarvikkeita ja tuhat kiloa perunoita on lahjoitusten turvin kasvanut jo 1 500 kiloon.

– Loistavaa, fantastista, Paula Matikainen Mammat ja Papat -avustusjärjestöstä kiittää ja kantaa perunapusseja autoonsa.

Perunoista riittää jaettavaa pariksi viikoksi. Samaan kuormaan hän saa myös sipuleita, kotimaisia omenoita ja säilykekurkkuja.

Avustusjärjestöä luotsaava Matikainen sanoo avun tarpeen kasvan koko ajan. Ruoka-avun piirissä on runsaat 160 perhettä, joissa perheenjäseniä on yli 600.

– Tällä viikolla on tullut muutama ensikertalainen perhe. Pyynnöissä näkyy, että lapset ovat kotona, pätkätyöt ovat loppu ja lomautukset ovat alkaneet.

Hän epäilee ahdingon pahenevan, kun hakemusten käsittelyajat työttömyyskassoissa ja Kelassa tulevat venymään.

– Jos tuntuu, että rahat eivät riitä, apua kannattaa pyytää ajoissa. Se on arkipäivää tänään. Perheillä ei voi olla kahden kuukauden puskuria.

Yritysten ja yksityisten apu on korvaamatonta.

– Peruna on perusraaka-aine suomalaisessa ruokavaliossa. Se on huippuhyvä tuote kuorineen keitettynä, Matikainen toteaa.

Avustusjärjestö ottaa kiitollisena vastan vaikka yhden purjon tai palsternakan.

– Ruoka-apua hakevilla perheillä ei ole koskaan ollut runsaasti rahaa, mutta heillä on halu ja taito tehdä monipuolista ruokaa.

Varastoja ei ole, vaan ruoka- ja muut tarvikkeet jaetaan eteenpäin päivittäin. Vapaaehtoiset käyvät hakemassa joka ilta kolmesta salolaisesta K-kaupasta hävikkiruokaa Ollikkalasta, Alhaisista ja Pahkavuoresta.

Kassit pakataan ja perheet hakevat ne saman illan aikana. Poikkeustilanteessa järjestetään lisäksi viikoittain ylimääräinen noutopäivä, josta perheet saavat tiedon tekstiviestillä.

– Jos saamme lihaa, pakastamme sen, mutta nyt lihan saanti on ollut nollassa. Toivon, että saisimme kananmunia lihan sijasta.

Leipää Mammat ja Papat on saanut jakoon tavallista enemmän, sillä epidemia on keskeyttänyt monen ruoka-apua jakavan tahon toiminnan.

Eläkkeellä oleva Matikainen on tehnyt viisi vuotta vapaaehtoistyötä muiden vapaaehtoisten kanssa. Ruoka-avun lisäksi avustusjärjestö jakaa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa vaate- ja tarvikeapua. Tuen piirissä on yli 200 lapsiperhettä.

– En ole keksinyt parempaa tekemistä. Mikä voisi olla tätä parempaa, hän naurahtaa.

Puutarhalta kurkkuja ja salaatteja

henkilöauto on pakattu tupaten täyteen kurkkuja ja salaatteja, jotka hän purkaa avustusjärjestön Kammarilla Ketomaankadulla. Kuorma tulee Perniöstä, luomutuotteita viljelevältä Kulmalan puutarhalta.

– Laitetaan hyvä kiertämään. Avustuspyyntö oli hyvin säilyville tuotteille ja mietin, uskallanko tarjota näitä, Jetta Kulmala sanoo.

Salaatit ja kurkut otetaan mielihyvin vastaan. Juuri poimitut kurkut ja isossa ruukussa kasvavat salaatit säilyvät pari viikkoa. Kurkku vihanneslokerossa ja salaatti huoneenlämmössä.

Puutarhan tuotanto käynnistyi viikko sitten talvitauon jälkeen. Kasvikset ovat ykkösluokkaa, mutta vähitellen syntyy myös kakkosluokan tavaraa – kieroja kurkkuja ja salaatteja, jotka eivät täytä painorajoituksia. Maku on hyvä, mutta kauppojen laatuvaatimukset ovat tarkat. Siksi tällaiset tuotteet ovat tähän asti päätyneet kompostiin.

– Pienikin hävikki harmittaa, Kulmala toteaa.

Niinpä hän on valmis toimittamaan kakkosluokan kurkkuja ja salaatteja koko kesän ruoka-apuna jaettavaksi.