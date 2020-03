Baku etsii uutta F1-kisapäivää, kauden alku siirtyy Kanadaan

Formula ykkösten MM-sarja alkaa aikaisintaan Kanadasta 14. kesäkuuta. Azerbaidzhanin kilpailun järjestäjät ilmoittivat maanantaina odotetusti, että Bakun kisaviikonloppu siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Bakun katuradalla oli määrä ajaa harjoituksia, aika-ajot ja kilpailu 5.-7. kesäkuuta. Rupeama peruuntuu koronaviruksen takia, mutta toiveissa on löytää kisalle uusi ajankohta.

– Meidän tärkein huolemme on Azerbaidzhanin kansalaisten, F1-tallien työntekijöiden ja kisavieraiden terveys, Bakun kisajärjestäjät kertoivat tiedotteessaan.

Azerbaidzhanin gp:n lisäksi uutta kisapäivää etsivät Bahrainin, Espanjan, Vietnamin, Kiinan ja Hollannin osakilpailut. Australian ja Monacon gp:t on peruttu kokonaan.

F1-kauden oli määrä alkaa runsas viikko sitten Australian Melbournessa.

STT

