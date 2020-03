Barkovin Floridan masentava kotisaldo sai jatkoa – Calgary nollasi Panthersin

Aleksander Barkovin kipparoiman Florida Panthersin surkea kotivire jääkiekon NHL:ssä jatkuu. Florida jäi nollille ja kärsi jo seitsemännen perättäisen kotitappion, kun Calgary Flames haki vierasvoiton lukemin 3-0.

Nollan pitänyt Calgary-vahti Cam Talbot torjui 38 kertaa. Flamesin maaleista vastasivat Johnny Gaudreau,Milan Lucic ja TJ Brodie.

Barkov on jäänyt ilman tehoja nyt kolmessa perättäisessä ottelussa.

Florida ei ole pystynyt voittamaan kotiyleisönsä edessä sitten tammikuun puolivälin, ja joukkue sivusikin nyt seurahistoriansa pisintä kotitappioiden putkea. Se hävisi viimeksi seitsemän perättäistä peliä kotikaukalossaan helmi-maaliskuussa 2003.

”Kauden jälkipuoliskolla on vaikea voittaa”

Tappio oli Floridalle karvas, sillä se tarvitsee kipeästi pisteitä itälohkon pudotuspelitaistelussa. Panthers on itälohkossa sijalla 11, jo viiden pisteen päässä pudotuspeliviivasta. Joukkue on kuitenkin hävinnyt viisi edellisistä kuudesta ottelustaan.

– Kauden jälkipuoliskolla on vaikea voittaa. Olen aina pitänyt kauden jälkipuoliskoa ihan eri sarjana. Maalien tekeminen ei ole niin helppoa, peli on tiiviimpää. Emme ole vielä ratkaisseet tätä pulmaa, ja meidän täytyisi tehdä niin pian, Floridan puolustaja Aaron Ekblad sanoi NHL.comin mukaan.

Calgary nousi kuudenneksi länsilohkossa.

Philadelphia Flyers haki 5-3-vierasvoiton New York Rangersista. Voitto oli jo kuudes perättäinen Philadelphialle, joka majailee itälohkossa mainiosti neljäntenä.

Philadelphian maaleista kolme syntyi ylivoimalla ja yksi alivoimalla.

Rangersin suomalaistulokas Kaapo Kakko jäi pisteittä.

Nutivaaralle syöttöpiste

Joonas Korpisalon ja Markus Nutivaaran Columbus Blue Jackets nousi kotivoittoon Vancouver Canucksista komean päätöserän ansiosta. Vancouver johti kahden erän jälkeen 3-1, mutta Columbus mätti päätöserässä neljä maalia.

Korpisalo torjui 36 laukausta, puolustaja Nutivaara kirjautti syötön joukkueensa ensimmäiseen maaliin.

Columbus on kiinni itälohkon viimeisessä pudotuspelipaikassa.

Washington-kapteeni Aleksandr Ovetshkin rohmusi tehot 2+1 Capitalsin hakiessa 4-3-vierasvoiton Minnesota Wildistä. Ovetshkin kasvatti kauden maalisaldonsa jo 45:een ja on liigan maalipörssissä toisena.

Washington on itälohkossa kolmantena.

