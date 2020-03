Belgia sulkee kouluja ja baareja taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan

Belgia sulkee kouluja, baareja ja ravintoloita sekä peruu kulttuuri- ja urheilutapahtumia, maan hallitus kertoi torstaina.

Maan pääministeri Sophie Wilmes sanoi, että toimilla yritetään välttää joutuminen samankaltaiseen tilanteeseen kuin Italiassa. Wilmesin mukaan Belgiassa yritetään välttää esimerkiksi laajoja liikkumisrajoituksia.

Määräykset tulevat voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä. Koulut ovat kiinni huhtikuun alkuun, jonka jälkeen maassa alkaa pääsiäisloma. Näin oppilaat pysyvät poissa opinahjoista kuukauden.

Hallitus aikoo myös tukea lastenhoidossa vanhempia, jotka tarvitsevat apua. Olennaista on, että lapset eivät päätyisi eläkeläisten hoidettaviksi, sillä he kuuluvat iältään koronavirusriskiryhmään.

Leikkikoulut ja päiväkodit voivat yhä olla avoinna, Wilmes lisäsi.

Satoja tartuntoja

Lauantaista lähtien ainoastaan liikkeet, joissa myydään välttämättömiä asioita, voivat olla auki. Näitä ovat muun muassa ruokakaupat ja apteekit. Muut liikkeet voivat olla avoinna arkipäivisin ja kiinni viikonloppuisin.

Belgialaisia on pyydetty tekemään mahdollisuuksien mukaan etätöitä. Belgiassa on yli 300 tartunta ja ainakin kolme ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

STT