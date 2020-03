Biden voittaa odotetusti Mississippissä ja Missourissa

Tiistain esivaalipäivä on alkanut odotetun vahvasti Yhdysvaltain entisen varapresidentin Joe Bidenin kannalta. Yhdysvaltalaismediat kertovat ennusteissaan, että Biden voittaa demokraattipuolueen esivaalit sekä Mississippin että Missourin osavaltioissa.

Tiistaina paikallista aikaa äänestettiin yhteensä kuudessa osavaltiossa, joista eniten puoluekokousedustajia on jaossa Michiganissa.

Demokraattien presidenttiehdokaskisa on kaventunut Bidenin ja senaattori Bernie Sandersin väliseksi taistoksi. Biden nousi viime viikolla supertiistain menestyksellään Sandersin ohi vaalikilvan johtoon, ja tämän päivän tuloksien odotetaan vahvistavan hänen asemaansa.

STT