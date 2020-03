Biden voittaa odotetusti Mississippissä ja Missourissa – ”Supertiistai kakkonen” voi siivittää ex-varapresidentin lähelle presidenttiehdokkuutta.

Tiistain esivaalipäivä on alkanut odotetun vahvasti Yhdysvaltain entisen varapresidentin Joe Bidenin kannalta. Yhdysvaltalaismediat kertovat ennusteissaan, että Biden voittaa demokraattipuolueen esivaalit sekä Mississippin että Missourin osavaltioissa.

Tiistaina paikallista aikaa äänestettiin yhteensä kuudessa osavaltiossa, joista eniten puoluekokousedustajia on jaossa Michiganissa. Kun yli 20 prosenttia osavaltion äänistä on laskettu, Biden johtaa senaattori Bernie Sandersia vajaalla 10 prosenttiyksiköllä.

Bidenin odotettiinkin voittavan Mississippissä ja Missourissa. Syvän etelän Mississippi oli jälleen yksi osoitus Bidenin suosiosta afroamerikkalaisten äänestäjien keskuudessa: ABC:n ovensuukyselyn mukaan Mississippissä 86 prosenttia afroamerikkalaisista äänesti Bidenia. Osavaltion demokraattiäänestäjistä lähes kaksi kolmasosaa on afroamerikkalaisia.

Sandersin tie ehdokkuuteen käymässä vaikeaksi

Demokraattien presidenttiehdokaskisa on kaventunut Bidenin ja Sandersin väliseksi taistoksi. Biden nousi viime viikolla supertiistain menestyksellään Sandersin ohi vaalikilvan johtoon, kun hän voitti kymmenen supertiistain 14 osavaltiosta. Sen jälkeen hän on noussut valtakunnallisissa gallupeissa selvästi Sandersin edelle.

Tämän päivän niin sanotun supertiistai kakkosen tuloksien odotetaan vahvistavan hänen asemaansa. Mikään kuudesta osavaltiosta ei ennakolta näyttänyt erityisen lupaavalta Sandersin kannalta.

Vasemmistolainen senaattori on laittanut lähes kaikki paukkunsa Michiganiin, jossa hän voitti vuoden 2016 esivaaleissa vaikka oli ollut gallupeissa selvästi jäljessä Hillary Clintonia. Tällä kertaa Biden on ollut selvästi Sandersin edellä Michiganin gallupeissa.

Bidenin etuna on se, että autoteollisuudestaan tunnetussa Michiganissa on paljon sekä afroamerikkalaisia että valkoisia duunareita, jotka ovat hänelle suotuisia väestöryhmiä.

Jos Sanders häviää myös Michiganissa Bidenille, alkaa hänen tiensä presidenttiehdokkuuteen käydä lähes mahdottomaksi. Tulevina viikkoina esivaalit käydään muun muassa Floridassa ja Georgiassa, joissa on jaossa paljon puoluekokousedustajia ja jotka ovat Bidenille vahvoja osavaltioita.

STT

