Bidenille Mainesta jo supertiistain kymmenes osavaltiovoitto

Entinen varapresidentti Joe Biden on voittanut demokraattien esivaalit Mainen osavaltiossa, NBC:n ennuste kertoo.

Mainen voitto kasvattaa Bidenin supertiistaina voittamien osavaltioiden määrän jo kymmeneen. Hänen suurin kilpakumppaninsa senaattori Bernie Sanders on voittanut vain kolme osavaltiota. Ääntenlaskenta on vielä kesken maan suurimmassa osavaltiossa Kaliforniassa.

Yhdysvaltain koilliskulman Maine on yksi niistä osavaltioista, joissa Sanders oli vielä muutama päivä sitten selkeä ennakkosuosikki. Bidenin vahva tulos supertiistaina on nostanut hänet Sandersin ohi presidenttiehdokaskisan kärkipaikalle.

https://www.msnbc.com/msnbc/watch/joe-biden-apparent-winner-of-maine-nbc-news-projects-80012357678?cid=sm_npd_ms_tw_ma

STT

