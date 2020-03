Bidenin supertiistain superkiri demokraattien ehdokaskisan kärkeen suuri yllätys, arvioi tutkija

Entisen varapresidentin Joe Bidenin rakettimainen nousu tappion partaalta Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokaskisan kärkeen on suuri yllätys. Näin arvioi Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta.

– Se, että hän yhden osavaalivoiton perusteella pystyi kääntämään tämän ja sai puoluekoneiston taakseen on ällistyttävää, professori sanoo.

Biden voitti Etelä-Carolinan osavaltion esivaalin ylivoimaisesti viime viikonvaihteessa ja sai siitä nostetta supertiistain äänestyksille.

– Tätä on yhdysvaltalaisessa mediassa tulkittu poliittisen historian suurimmaksi yllätykseksi. Se, että Biden sai noin monta yllättävää osavaltiota, kertoo ennen kaikkea, että mielipidemittaukset menivät taas kerran täysin pieleen, hän jatkaa.

Heiskasen mukaan supertiistain tulokset tekevät esivaalien jatkosta erittäin mielenkiintoisen. Nyt ei syntynyt tilannetta, jossa joku olisi ollut ylivoimaisesti paras ja ottanut selkeän etumatkan.

– Bidenin kampanja ei ole innostanut. Toisaalta kisa on erittäin ikäjakautunut: nuoret ovat olleet senaattori Bernie Sandersin kannalla.

Warren hävisi, mutta saattaa jatkaa kisassa

Vaikka supertiistai ei tuonutkaan selvää voittajaa, selvä häviäjä saatiin, arvioi Heiskanen. Senaattori Elizabeth Warren ei kyennyt voittamaan edes kotiosavaltiotaan Massachusettsia.

– Warrenin tulos oli surkea. Voi silti olla, että hän ei kuitenkaan jättäydy kisasta. Hän on antanut lausunnon, jonka mukaan hän haluaa jatkaa, koska hän edustaa erilaista ehdokkuutta. Toisaalta jos Warrenin ja Sandersin joukot olisivat yhdistyneet, tilanne olisi ollut aivan toinen. Nythän maltilliset sentristit yhdistivät voimansa (Bidenin taakse).

Heiskasen mukaan jatkon kannalta on tärkeää myös, millainen Bidenin terveydentila on. Entisen varapresidentin möläytykset ovat nimittäin jatkuneet: ennen supertiistaita hän muun muassa viittasi siskoonsa vaimonaan ja puhui supertiistain sijasta supertorstaista.

– Ikä tulee vastaan. Jos kahdeksan vuotta on mahdollisuus olla presidenttinä, miten kunto kestää, jos nyt jo muisti pätkii pahasti, Heiskanen pohtii. Biden on 77-vuotias.

Sandersille mahdollinen supertiistain tappio merkitsee ennen kaikkea mediapaineen kasvua: mikä tahansa Bidenin voitto nostaa esille kysymyksen, pitäisikö Vermontin senaattorin Sandersin jättää leikki sikseen.

– Sandersin saattaa myös olla vaikeampaa aktivoida kannattajiaan. Maaliskuu on kuitenkin erittäin tärkeä: luvassa on vaa’ankieliosavaltioita kuten Florida ja Ohio.

Esivaaliruljanssi jatkuu ensi tiistaina, jolloin äänestetään muun muassa Michiganissa ja Missourissa. Florida ja Ohio ovat vuorossa kahden viikon kuluttua.

Bloomberg törsäsi rajusti, voitti vain Samoan

New Yorkin entisellä pormestarilla Michael Bloombergilla ei supertiistaina ollut hänelläkään aihetta juoda kuohujuomaa. Estottomasti rahaa kampanjaansa törsännyt Bloomberg voitti ainoastaan Amerikan Samoalla, mutta siitä irtosi vain kuusi puoluekokousedustajaa.

– Bloomebrg pärjäsi tietysti Warreniin nähden hyvin, mutta toisaalta Warren oli suurin häviäjä. Kyllä minun on vaikea enää uskoa tähän Bloombergin kampanjaan, varsinkin kun tämä on ollut aivan surkea televisiotenteissä, Heiskanen sanoo.

Bloombergin on arvioitu käyttäneen vaalikampanjaansa tähän mennessä runsaat 500 miljoonaa dollaria (noin 450 miljoonaa euroa).

