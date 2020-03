Bio-Salon yrittäjä Jari Mäkilä aikoo olla perimättä elokuvateatterikiinteistönsä liiketilojen vuokralaisilta huhtikuun vuokraa. Kädenojennus kuuden liiketilan vuokralaiselle on Mäkilän panostus koronakurimuksessa elävien pienyrittäjien tukemiseksi.

– Minulla on hyvät vuokralaiset ja toivon tämän päätöksen helpottavan heidän tilannettaan. Haastan samalla mukaan muut salolaiset kiinteistönomistajat toimiin, joilla voidaan tukea vuokralla olevia pienyrittäjiä, Mäkilä sanoo ja uskoo, että monella isolla vuokranantajalla on enemmän toimintaa helpottavaa puskuriakin kuin hänellä.

Mäkilä on huolissaan omasta pärjäämisestään, mutta painottaa yhteisvastuun merkitystä vallitsevassa kriisitilanteessa.

– Omat tuloni loppuvat määräämättömäksi ajaksi nyt, kun elokuvateatteri on suljettava koronapandemian takia, mutta kuten presidentti Sauli Niinistö sanoi: Yhdessä selviämme, hän korostaa.

– Useimmista palkkatyöläisistä huolehtivat liitot, joten asuntojen vuokralaisilla on käsittääkseni asiat vielä kohtuullisen hyvin, mutta yrittäjänä oleminen on erittäin haavoittuvaista. Tiedän, millainen ahdinko odottaa nyt monia.

Maanantaina Mäkilä laittoi Paimion elokuvateatterinsa ”koronateloille” eli otti lämmöt pois, pani ilmalämpöpumput kiinni, sulki irtokarkit purkkeihin ja otti elokuvien mainoksia pyörittävät diginäytöt pois päältä. Salossa sama tapahtuu keskiviikkona. Vielä tiistaina Salossa on mahdollista nähdä yleisömäärältään rajatuissa näytöksissä Tuukka Temosen ohjaus Aika jonka sain, Jeff Fowlerin Sonic the Movie ja Klaus Härön Elämää kuoleman jälkeen.

Mäkilä on esittänyt toissa viikosta lähtien uutuuselokuvia kymmeneen henkeen rajatuille yleisöille. Näytöksiin on voinut varata lippunsa elokuvateatterin kotisivulta. Joinain kertoina kaikki kymmenen paikkaa on myyty, mutta monessa on väkeä ollut vähemmän.

– Katsojat ovat vähentyneet päivä päivältä, kun väki ei uskalla enää liikkua. Meiltä loppuu myös näytettävä, sillä amerikkalaiset studiot ovat peruneet ensi-iltoja Bond -elokuvasta lähtien.

Uuden James Bond elokuvan 007 No Time to Die -ensi-ilta on päätetty siirtää marraskuulle. Cary Joji Fukunagan ohjaama Ei aikaa kuolla on legendaarisen toimintasarjan 25. elokuva. Sen pääosassa agentti 007:nä nähdään viidettä ja viimeistä kertaa brittinäyttelijä Daniel Craig.

Paimiolaissyntyinen ja sittemmin salolaistunut Jari Mäkilä tähdentää, että nyt vaaditaan tekoja yhteisen hyvän ja Salon eteen.

– Korona yhdistää ihmisiä ja salolaistenkin on pakko alkaa puhaltaa yhteen hiileen. Jos ei ole hyvää sanottavaa, niin suu tukkoon, hän linjaa.