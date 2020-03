Brasilialaismedia: Brasilian presidentin ensimmäinen koronavirustesti antoi positiivisen tuloksen

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron ensimmäinen koronavirustesti on antanut positiivisen tuloksen, kertoo brasilialaislehti O Dia. O Dia kertoo tiedon olevan peräisin lähteiltä presidentin kansliasta.

Jo eilen kerrottiin, että Bolsonaron viestintäpäälliköllä Fabio Wajngartenilla on koronavirustartunta.

Bolsonaro ja Wajngarten tapasivat viime viikonloppuna Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin. Valkoinen talo ilmoitti eilen, ettei Trumpin testaaminen olisi tarpeen.

Iranissa kuolleita jo yli 500

Koronaviruspandemian piinaamassa Iranissa jo yli 500 ihmistä on kuollut tautiin. Maa ilmoitti 85 uudesta kuolleesta ja yli 1 200 uudesta tartunnan saaneesta perjantaina. Sairastuneita on maassa yli 11 000.

Maa aikoo ottaa käyttöön tiu

kat ulkonaliikkumiskiellot viruksen leviämisen pysäyttämiseksi. Iran on määrännyt turvallisuusjoukkonsa tyhjentämään ”kadut ja kaupat” vuorokauden sisällä. Asiasta kertoi iranilaiskenraali Mohammad Bagheri maan televisiossa.

