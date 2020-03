Britannian brexit-valmistelut maksoivat ainakin 4,6 miljardia euroa

Britannia on käyttänyt EU-eron valmisteluun ainakin neljä miljardia puntaa eli noin 4,6 miljardia euroa, kertoo valtion rahankäyttöä seuraava elin National Audit Office NAO raportissaan

Brexitin valmisteluun oli korvamerkitty noin 6,3 miljardia puntaa. Summassa oli otettu huomioon mahdollisuus, että ero tapahtuu ilman sopimusta.

Raportin mukaan neljä miljardia puntaa on käytetty kesäkuun 2016 ja tämän vuoden maaliskuun välisenä aikana. Britannia äänesti brexitistä kesäkuussa 2016, ja EU-ero toteutui tänä vuonna tammikuun lopussa.

NAO:n mukaan ilmoitetut luvut ovat arvio siitä, minkä verran rahaa on vähintään kulunut, sillä eri hallinnonalat ovat rajoittaneet pääsyä tietoihin.

STT

