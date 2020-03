Britannian näkymä synkkenee – paluu normaaliin voi kestää puoli vuotta

Britannian hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja Jenny Harries varoittaa, että paluu normaaleihin oloihin voi kestää puoli vuotta tai kauemmin.

Harries sanoi tiedotustilaisuudessa, että nykyisiä eristystoimia arvioidaan joka kolmas viikko. Jos eristystoimista luovutaan liian varhain, saattaa virus lähteä leviämään uudelleen, Harries sanoo.

Hänen mukaansa on odotettavissa, että koronavirustartuntojen määrä jatkaa kasvuaan Britanniassa lähiviikkojen ajan.

Kansaa neuvotaan varautumaan pitkään eristykseen

Britannian hallitus kehotti jo aiemmin kansalaisia valmistautumaan siihen, että koronaviruksen takia määrätyt eristystoimet jatkuvat kesäkuuhun asti.

– En voi ennustaa tarkkaan, mutta kaikkien on syytä varautua, että nämä toimet pysyvät voimassa pitkään, sanoi kabinettiministeri Michael GoveBBC:lle.

Britanniassa ihmisiä on kehotettu pysymään mahdollisimman paljon sisällä, jotta viruksen leviämistä saataisiin hillittyä.

Pääministeri Boris Johnson sanoi alun perin, että rajoitustoimet olisivat voimassa kolmen viikon ajan.

Sunnuntaina julkistettujen tietojen mukaan Britanniassa on nyt kuollut 1 228 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tartunnan saaneita on yli 17 000, joukossa Johnson itse.

Johnson antaa käsienpesuneuvoja

Hallituksen neuvonantajana työskentelevä epidemiologi Neil Ferguson sanoi Sunday Timesille, että rajoituksia saatetaan tarvita kuukausien ajan.

– Todennäköisesti toukokuun loppuun asti, ehkä kesäkuun puolelle. Toukokuu on optimistinen arvio, Ferguson sanoi.

Britanniassa viranomaiset lähettävät jokaiseen kotiin koronavirusta koskevan ohjepaketin. Paketti pitää sisällään muun muassa viestin Johnsonilta, ohjeita käsien pesusta, tietoja koronaviruksen oireista sekä tietopaketin voimassa olevista rajoituksista.

– Haluan olla suora: tilanne tulee muuttumaan vielä pahemmaksi ennen kuin se paranee, Johnson kirjoittaa.

– Mitä säntillisemmin noudatamme ohjeita, sitä vähemmän ihmishenkiä menetetään ja sitä nopeammin elämä voi taas palata normaaliksi, pääministeri jatkaa.

https://www.bbc.com/news/uk-52082781

https://www.thetimes.co.uk/

STT

Kuvat: