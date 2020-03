Britannian sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelevä ministeri sai koronavirustartunnan

Britanniassa sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelevä ministeri Nadine Dorries on saanut koronavirustartunnan.

Konservatiivipuoluetta edustava Dorries kertoo lausunnossaan, että hän on heti tiedon saatuaan jäänyt oma-aloitteisesti karanteeniin kotiin ja ottanut käyttöön kaikki suositellut varotoimenpiteet. Dorries oli alkanut voida huonosti perjantaina mutta uskoi olevansa jo toipumassa.

Terveysviranomaiset yrittävät ministerin mukaan nyt selvittää, mistä ministeri sai tartunnan ja kenen kaikkien kanssa hän on ollut tekemisissä.

Dorries on ensimmäinen brittipoliitikko, jolla on diagnosoitu koronavirustartunta. Tieto hänen sairastumisestaan on herättänyt pelkoja siitä, keitä muita on mahdollisesti saanut tartunnan. Times-lehti kertoi ministerin tavanneen viime viikolla satoja ihmisiä. Hän oli ollut myös pääministerin virka-asunnolla tapaamisessa, johon pääministeri Boris Johnson osallistui.

Britanniassa on todettu noin 380 koronavirustartuntaa, ja kuolleita on kuusi. BBC:n mukaan lääkärit ovat varoittaneet, että vastaanotoilla saatetaan joutua luopumaan kiireettömästä hoidosta, jotta voidaan keskittyä sairaimpien potilaiden hoitoon.

Korjattu aiempaa uutista: Nadine Dorries ei ole Britannian terveysministeri, vaan hän työskentelee maan sosiaali- ja terveysministeriössä ministerinä. Britannian terveysministeri on Matt Hancock.

