Britanniankin brexit-neuvottelijalla on koronaan viittaavia oireita

Britannian brexit-neuvotteluja vetävä David Frost on jäänyt kotikaranteeniin, koska hänellä on mahdollisesti uuteen koronavirukseen liittyviä oireita, kertoi pääministeri Boris Johnsonin edustaja perjantaina. Tieto Frostin karanteenista tuli vain päivän sen jälkeen kun hänen vastapelurinsa, EU:n pääneuvottelija Michel Barnier kertoi saaneensa koronavirustartunnan.

– Olemme yhteyksissä Euroopan komissioon ja käsityksemme mukaan ryhmät keskustelevat ensi viikolla, edustaja sanoi.

Tälle viikolle suunniteltu neuvottelukierros Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta peruttiin jo aiemmin koronavirustilanteen vuoksi. Neuvotteluista on käyty vasta ensimmäinen kierros, joka oli maaliskuun alussa.

Neuvotteluissa on määrä sopia, miten Britannian ja EU:n väliset suhteet järjestetään sen jälkeen, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa.

Jos tulevasta kauppasuhteesta ei ehditä sopia ennen siirtymäajan loppua, EU-maat kävisivät Britannian kanssa kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.

STT

Kuvat: