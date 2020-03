Britanniassa lähetetään jokaiseen kotiin tietopaketti koronasta ja pääministerin kirje – Kiinassa rekisteröitiin vain yksi kotoperäinen koronatartunta

Britanniassa viranomaiset lähettävät jokaiseen kotiin koronavirusta koskevan ohjepaketin, kertoo BBC. Paketti pitää sisällään muun muassa viestin pääministeri Boris Johnsonilta, ohjeita käsien pesusta, tietoja koronaviruksen oireista sekä tietopaketin voimassa olevista rajoituksista.

– Haluan olla suora: tilanne tulee muuttumaan vielä pahemmaksi ennen kuin se paranee, Johnson kirjoittaa.

– Mitä säntillisemmin noudatamme ohjeita, sitä vähemmän ihmishenkiä menetetään ja sitä nopeammin elämä voi taas palata normaaliksi, pääministeri jatkaa.

Johnsonin mukaan hallitus ei epäröi ottaa käyttöön uusia rajoituksia, jos niiden uskotaan edistävän viruksen vastaista taistelua.

Pääministeri ylisti niin ikään terveydenhuoltohenkilöstön työtä ja vakuutti, että hallituksen talousapu auttaa ihmisiä selviämään pahimman yli.

Tietopaketti maksaa liki kuusi miljoonaa puntaa (runsaat 6,7 miljoonaa euroa).

Britanniassa on varmennettu yli 17 000 koronatartuntaa, mukaan lukien pääministeri Johnsonin oma tartunta. Pääministeri hoitaa tehtäviään koronakaranteenista.

Viruksen seurauksena on kuollut yli tuhat ihmistä.

Kiinassa tartunnat vähenevät

Kiinassa rekisteröitiin sunnuntaina vain yksi kotoperäinen koronatartunta, kertovat viranomaiset. Ulkomailta peräisin olevia tartuntoja rekisteröitiin 45, mikä oli hieman vähemmän kuin lauantaina kirjattu 54 tartuntaa.

Kiinassa on ryhdytty erittäin tiukkoihin toimiin, joilla pyritään estämään viruksen leviäminen maassa uudelleen ulkomailta tulevien tartuntojen kautta. Aikaisemmin tällä viikolla maa rajoitti voimakkaasti ulkomailta tulevien lentojen määrää.

Ulkomaalaisten pääsy Kiinaan kiellettiin poikkeustapauksia lukuun ottamatta lauantaista lähtien.

Uuden koronaviruksen katsotaan lähteneen liikkeelle Hubein maakunnan pääkaupungista Wuhanista.

Kiinassa on rekisteröity 81 500 tartuntaa, ja 3 300 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

