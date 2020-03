Brittituomioistuin: Dubain hallitsija sieppasi tyttärensä ja uhkaili vaimoaan

Brittituomioistuin on vahvistanut, että Dubain hallitsija Mohammed bin Rashid al-Maktoum määräsi kahden tyttärensä sieppauksen ja pelotteli ja uhkaili entisen vaimonsa pakenemaan Lontooseen kahden lapsen kanssa. Asia selviää torstaina julki tulleista oikeuden asiakirjoista, joiden julkaisua sheikki yritti estää.

Hallitsijan entinen vaimo, prinsessa Haya Bint al-Hussein on kertonut paenneensa Arabiemiraateista, koska pelkäsi puolisoaan. Dubain hallitsija on myös Arabiemiraattien varapresidentti ja pääministeri.

Pian paon jälkeen sheikki halusi parin yhteiset lapset palautettaviksi, mutta prinsessa haki apua oikeudesta. Nyt oikeus on todennut, että syytökset sheikin osuudesta kahden aikuisen, eri avioliitosta syntyneen tyttärensä sieppauksiin sekä prinsessa Hayaan kohdistuva uhkailu pitävät paikkansa. Sheikki oli siis oikeuden mukaan määrännyt kaksi tytärtään haettaviksi takaisin kotimaahan, jossa heidän vapautensa on riistetty.

Toisen tyttären, prinsessa Latifan tapaus nousi otsikoihin maailmanlaajuisesti. Latifa oli palautettu Dubaihin jo kerran vuonna 2002, mutta toinen pakoyritys toissa vuonna oli Suomessakin paljon esillä, sillä hänen apurinaan pakoyrityksessä oli suomalainen Tiina Jauhiainen.

Brittituomioistuin sanoo Latifan ystävän puhuneen totta kertoessaan, että Intian erikoisjoukot nousivat prinsessan pakoveneeseen Intian rannikolla, ja Latifa vietiin takaisin Dubaihin väkisin. Tuomari Andrew McFarlane kertoo, että prinsessa oli pyytänyt sotilaita mieluummin tappamaan kuin viemään takaisin perheen luokse Dubaihin.

Tuomarin johtopäätös tilanteesta oli, että Latifan syyt lähteä Dubaista ovat totuudenmukaisia.

– Hän halusi epätoivoisesti päästä pois perheensä luota ja oli valmis vaaralliseen matkaan tehdäkseen niin, McFarlane sanoo.

Myös prinsessa Hayaan kohdistunut uhkailu todettiin todelliseksi.

Sheikki on kieltänyt syytökset.

STT

Kuvat: