Bullsille tappio – Markkasen paluu parketeille yhä lähempänä

Vieraissa pelannut Chicago Bulls jäi koripallon NBA:ssa jälkeen New York Knicksistä. 115-125-tappion pelanneen Bullsin pisteentekijäksi nousi jo tutuksi tullut Zach LaVine. Hän napsi ottelussa 26 pistettä.

Bullsin suomalaistähti Lauri Markkanen on ollut jo viikkoja sivussa loukkaantumisen vuoksi. Hän on kärsinyt lantion rasitusvammasta. Markkasen paluu parketeille lähenee, sillä mediatietojen mukaan pelaaja oli tällä viikolla nähty harjoittelemassa heittoja joukkueensa kanssa. Hän ei kuitenkaan saanut ottaa harjoituksissa kontaktia muiden pelaajien kanssa.

Chicagon kausi on sujunut heikosti, ja usea joukkueen pelaaja on loukkaantunut.

