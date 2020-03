White pääsi avausviisikkoon ja vauhditti Chicagon voittoon

Chicago piti pudotuspelihaaveensa elossa koripallon NBA:ssa, kun se kukisti kotiparketillaan Clevelandin 108-103. Chicagon tulokas Coby White pääsi keskiviikon vastaisen yön ottelussa ensimmäistä kertaa avausviisikkoon ja kiitti vastuusta 20 pisteen iltapuhteella.

– Se oli hauskaa. On siunattua kuulua avausviisikkoon NBA:ssa, White tuumi ESPN:n verkkosivuilla.

White pelasi lähes 38 minuuttia. Pistepottinsa lisäksi hän voitti viisi levypalloa ja antoi viisi koriin johtanutta syöttöä. White upotti 17 pelitilanneheitostaan seitsemän. Viidestä vapaaheitostaan hän upotti neljä.

– Oli hyvä saada voitto ensimmäisessä ottelussani avausviisikossa. Haluat tehdä hyvää, pelata hyvin ja auttaa joukkuetta voittoon, White jatkoi Chicago Sun-Timesille.

White sai tulitukea Wendell Carter Jr:ltä (17 pistettä), Lauri Markkaselta (15), Denzel Valentinelta (15) ja Otto Porter Jr:ltä (15). Avausviisikossa ollut Markkanen pelasi alle puoli tuntia ja voitti neljä levypalloa. Suomalainen upotti pelitilanneheittonsa 46,2 prosentin varmuudella. Yhdeksästä kolmen pisteen heitostaan hän upotti kolme.

LaVine odottaa paluuta

Chicagon kauden ykköstykki Zach LaVine on ollut sivussa loukkaantumisen vuoksi reilun viikon ajan, mutta toivoo palaavansa pelikentille lähiaikoina. Chicagolla olisi käyttöä LaVinelle, kun joukkue jahtaa itälohkon pudotuspelipaikkaa.

Markkanen oli pitkään sivussa lantion rasitusvamman vuoksi, mutta on pystynyt pelaamaan neljässä ottelussa toipumisensa jälkeen. Niissä hänen pistekeskiarvonsa on ollut vain 11,8. Kahden viime ottelun lukemat 16 ja 15 ovat askel parempaa kohti.

Maanantain ja keskiviikon vastaisen yön otteluiden välillä tapahtui kuitenkin selkeä pudotus heittojen onnistumisprosentissa. Vielä Brooklyniä vastaan Markkanen upotti pelitilanneheittonsa 62,5 prosentin tarkkuudella, mutta Cleveland-ottelun lukema 46,2 putosi lähelle suomalaisen kauden keskiarvoa 42,5.

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401161604

https://chicago.suntimes.com/bulls/2020/3/10/21174374/bulls-guard-coby-white-win-first-ever-nba-start

STT

