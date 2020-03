CNN: Miljardööri Bloomberg laittanut supertiistain mainontaan kymmenkertaisen summan kilpakumppaneihinsa nähden

Miljardööri ja New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg on käyttänyt supertiistain vaalimainontaan kymmenen kertaa enemmän rahaa kuin yksikään muista demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevista ehdokkaista. Asiasta uutisoi CNN.

Uutiskanavan mukaan Bloomberg on syytänyt yhteensä 234 miljoonaa dollaria mainontaan kaikissa 14 osavaltiossa, joissa on äänestetty supertiistaina.

Supertiistain esivaaleissa ja vaalikokouksissa on jaossa noin kolmannes puoluekokousedustajista. Bloomberg on mukana vasta nyt jätettyään väliin aiemmat esivaalit.

Esimerkiksi Bernie Sanders on laittanut mainoksiin 18 miljoonaa dollaria, josta 8,3 miljoonaa meni mainontaan Kaliforniassa. Siellä on jaossa eniten puoluekokousedustajia. Sen sijaan kotiosavaltiossaan Vermontissa Sanders käytti mainontaan vain 14 000 dollaria.

Joe Bidenin vaalimainontaan supertiistain osavaltioissa käyttämä summa on 2,2 miljoonaa dollaria. Hän keskittyi pääosin kuuteen osavaltioon, ja kaikki niistä ovat etelässä Kaliforniaa lukuun ottamatta.

Elizabeth Warren puolestaan käytti vaalimainontaan 2,4 miljoonaa dollaria pääosin Texasissa, Coloradossa ja Utahissa. Hänellä oli kuitenkin käytössään muita vaalimainontaan sallittuja varoja tukiyhdistysten kautta, mikä mahdollisti mainostamisen 13 osavaltiossa.

https://edition.cnn.com/2020/03/02/politics/super-tuesday-ad-spending/index.html

STT

Kuvat: