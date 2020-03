Donskoin teloneelle pelaajalle pelikielto – koronavirus voi vaikuttaa pelikiellon pituuteen

Jääkiekon NHL määräsi pelikiellon New York Rangersin hyökkääjä Brendan Lemieux’lle, joka taklasi sääntöjenvastaisesti Coloradon suomalaishyökkääjä Joonas Donskoita torstain vastaisen yön kierroksella. Donskoi jätti pelin kesken kolmannen erän lopussa sattuneen tällin seurauksena. Lemieux sai tilanteessa kahden minuutin jäähyn estämisestä.

NHL ilmoitti torstaina, että sarja on toistaiseksi tauolla koronaviruksen vuoksi. NHL:n verkkosivujen mukaan Lemieux’n pelikiellon pituus vahvistetaan vasta sitten, kun sarjan jatko on selvillä.

Lemieux oli kurinpidon syynättävänä edellisen kerran joulukuussa, jolloin hän murjoi kyynärpäällään Las Vegasin Cody Glassia ja sai 2 000 dollarin sakot.

https://www.nhl.com/news/new-york-rangers-forward-brendan-lemieux-suspended/c-316165650

STT

