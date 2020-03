Earth Hour sammuttaa valot tänä iltana

Maailman luonnonsäätiö WWF kannustaa jälleen tänä iltana kaikkia sammuttamaan valonsa tunnin ajaksi. Earth Hour pimentää myös tunnettujen maamerkkien valoja useissa kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomen kello 20.30 alkaen.

WWF:n tiedotteen mukaan koronaviruksen takia yhteiset Earth Hour -tapahtumat eivät ole suositeltuja, ja WWF neuvookin ihmisiä viettämään tapahtumaa somessa ja omissa kodeissaan.

Helsingissä valot pimenevät muun muassa Helsingin Tuomiokirkosta, Finlandia-talosta ja Presidentinlinnasta. Myös lukuisat yritykset pimentävät mainos- ja julkisivuvalaistustaan.

Earth Hourin tarkoituksena on antaa ihmisille mahdollisuus osoittaa, kuinka huoli ilmastosta ja luonnosta koskettaa ihmisiä ympäri maailmaa.

Tänä vuonna WWF haluaa nostaa Earth Hourissa esiin monimuotoisen luonnon merkityksen ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä korostaa ihmisten yhtenäisyyttä.

– Elämme poikkeuksellista aikaa, joka vaatii meiltä yhteishenkeä ja solidaarisuutta. Siitä Earth Hourissakin on kyse. Meidän on huolehdittava toisistamme ja yhteisestä planeetastamme, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder tiedotteessa.

Huoli ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden häviämisestä on yhdistänyt miljoonat ihmiset ympäri maailmaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Viime vuonna Earth Houriin osallistui 188 maata tai maantieteellistä aluetta.

Suomessa huomio ruuan ilmastovaikutuksiin

Suomessa Earth Hourissa kiinnitetään tänä vuonna huomiota myös ruuan ilmastovaikutuksiin. WWF Suomi neuvoo suomalaisia rauhoittumaan kasvisruuan äärellä.

– Hyvä ruoka yhdistää ihmisiä myös silloin, kun emme voi kokoontua tapahtumiin tai suurten pöytien ääreen. Yhteisen kokkaus- ja ateriahetken voi järjestää etänäkin. Nyt on sallittua käyttää kännykkää ruokapöydässä, vinkkaa WWF:n ruokaan erikoistunut suojeluasiantuntija Mari Koistinen tiedotteessa.

Vinkkejä Earth Hourin viettoon kotona sekä oman alueen valomerkit löytyvät tästä osoitteesta. Kaupungit, kunnat, yritykset ja yhteisöt voivat vielä lisätä online-tapahtuman tai valomerkin nettisivuilta löytyvälle kartalle.

Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007, jolloin siihen osallistui yli kaksi miljoonaa ihmistä. Vuonna 2008 tapahtuma kasvoi maailmanlaajuiseksi.

Suomessa Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Viime vuonna Earth Houriin osallistui ennätysmäärä suomalaisia, jopa noin 1,7 miljoonaa Kantar TNS:n tietojen mukaan.

https://wwf.fi/earthhour/

STT

