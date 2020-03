Eduskunnan määrä käsitellä tänään hallituksen asetusta valmiuslaista

Eduskunnan on määrä käsitellä tänään iltapäivällä hallituksen asetusta valmiuslain käyttöönotosta. Valmiuslailla hallitus saisi valtuudet tehdä poikkeuksellisia rajoituksia koronaepidemian hillitsemiseksi.

Esimerkiksi matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen on tarkoitus keskeyttää. Samoin julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja yleisillä paikoilla oleilua suositellaan välttämään.

Hallituksen kaikkien linjausten on määrä olla voimassa noin kuukauden eli toiseen pääsiäispäivään 13. huhtikuuta asti.

STT