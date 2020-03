Eduskunta hyväksyi lisätalousarvion ainutlaatuisella äänestystavalla – puolueiden yhteisellä sopimuksella vain joka neljäs kansanedustaja osallistui äänestykseen

Eduskunnassa nähtiin torstaina poikkeuksellinen järjestely, kun lisätalousarviosta äänestämään saapui vain noin neljännes eduskunnasta, 52 kansanedustajaa. Kaikista eduskuntaryhmistä paikalla oli joka neljäs edustaja, jotta puolueiden voimasuhteet säilyivät ennallaan.

Hallituksen ja opposition eduskuntaryhmät sopivat järjestelystä yhdessä. Tarkoituksena oli rajoittaa paikalla yhtä aikaa olevien kansanedustajien määrää koronaviruksen tartuntavaaran minimoimiseksi.

– Sovimme tänään, että äänestys toteutetaan yhteisesti sovitulla kansanedustajajoukolla, kommentoi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman järjestelyä STT:lle.

Lindtman sanoo kyseessä olevan hyvin poikkeuksellisen järjestelyn, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Hän kiittää erityisesti oppositioryhmiä siitä, että pelisäännöistä on pystytty sopimaan.

Jo etukäteen oli selvää, että lisätalousarvio hyväksytään, koska sillä oli myös opposition tuki. Siihen oli tehty kolme muutosesitystä, joiden välillä torstaina äänestettiin.

Lisätalousarvio tietää yrityksille miljardin euron suoraa tukipakettia, mikä on viisi kertaa enemmän kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä.

Hallitus viisinkertaisti yritysten tuen ilman uutta esitystä. Muutokset tehtiin aiemmin annettuun esitykseen. Lindtman myöntää, että tämäkin on poikkeuksellinen menettelytapa, mutta oppositiosta tuli silti kritiikin sijaan lähinnä kiitosta.

– Meidän ei tarvitse kuluttaa aikaa siihen, että hallitus tuo lisätalousarvion toisensa perään, vaan eduskunnassa pystytään tekemään päätökset suoraan, hän perustelee.

STT

Kuvat: