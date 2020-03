Eduskunta hyväksyi uudelle kierrokselle lähteneen valmiuslain asetuksen hoitohenkilökunnan työvelvoitteesta

Eduskunta hyväksyi perjantaina uudelle kierrokselle lähteneen valmiuslain asetuksen hoitohenkilökunnan työvelvoitteesta perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

Asetus hoitohenkilökunnan työvelvoitteesta oli perustuslakivaliokunnan hampaissa jo viime viikolla, mutta tuolloin valiokunta ei puoltanut sen voimaantuloa, joten valtioneuvosto antoi uuden asetuksen tällä viikolla.

Perustuslakivaliokunta katsoi viime viikolla, että työvelvoitteen myötä olisi pitänyt ottaa huomioon myös muita pykäliä, jotka liittyvät työntekijän suojaamiseen.

Työvelvollisuuden käyttöönotolla pyritään varmistamaan terveydenhuollon riittävä henkilöstömäärä koronavirusepidemian aikana.

Työvelvollisuus tarkoittaa puuttumista perustuslaissa turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen. Sääntelyllä on liityntä myös sopimusvapauteen sekä työn, ammatin ja elinkeinon harjoittamista koskeviin perustuslain säännöksiin.

Perustuslakivaliokunnan mukaan työvelvoite on oikeasuhtainen

Perustuslakivaliokunta katsoo mietinnössään, että terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilyttäminen pandemian aikana on perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta erittäin painava peruste.

Sillä on valiokunnan mukaan yhteys myös julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaisen oikeus elämään sekä turvata pandemian oloissa jokaiselle riittävät terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä.

Tämä perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan oikeuttaa poikkeuksellisen pitkälle meneviä, myös ihmisten perusoikeuksiin puuttuvia viranomaistoimia.

Perustuslakivaliokunta ei pidä työvelvollisuutta koskevaa toimivaltuussääntelyä oikeasuhteisuusvaatimuksen vastaisena, sillä tavoitteena on pandemiatilanteessa turvata terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky ja torjua ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvia uhkia.

Perustuslakivaliokunta pitää työvelvollisuutta oikeasuhtaisena siitäkin syystä, että sitä on tarkoitus soveltaa suhteellisen lyhyt aika eli 13. huhtikuuta asti.

STT

Kuvat: