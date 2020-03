Eduskunta lopettaa opastetut vierailut ja peruu Nuorten parlamentin koronan takia

Eduskunta lopettaa opastetut vierailut torstaista alkaen koronatilanteen takia, kertoo puhemies Matti Vanhanen (kesk.). Kyseessä on varotoimi eduskunnan työskentelyn turvaamiseksi. Lisäksi perjantaiksi 27. maaliskuuta suunniteltu Nuorten parlamentin kokoontuminen perutaan.

– On hyvin mahdollista, että taudin leviäminen juuri tuossa kahden viikon päästä on vauhdittunut niin paljon, että se on selkeämpää koulujen ja nuorten kannalta, että se päätös tulee täältä käsin kuin että jokainen nuori miettii itse, tuleeko vai ei, Vanhanen sanoi toimittajille.

Myöskään eduskunnan kansalaisinfossa ei järjestetä yleisötilaisuuksia torstaista lähtien.

Eduskunnassa aloitti viime viikolla valmiusryhmä, joka seuraa jatkuvasti tilannetta ja arvioi tarvittavia toimenpiteitä. Valmiusryhmää johtaa työterveyslääkäri, ja siinä on edustus jokaiselta osastolta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 40 koronavirustartuntaa. Laitoksen eilisen ilmoituksen jälkeen uusia tapauksia on kertynyt kymmenen kappaletta.

Sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu kummassakin kolme uutta tartuntaa. Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on todettu kussakin yksi tapaus.

Kaikki uudet potilaat ovat olleet viime aikoina matkoilla epidemia-alueella Italiassa tai olleet tekemisissä alueelta palanneen kanssa Suomessa, sairaanhoitopiirit kertovat. Sairaanhoitopiirit selvittävät altistuneita ja ovat heihin yhteydessä.

