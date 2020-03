Eeva Ahtisaarella on todettu koronavirustartunta, Martti terve

Presidentti Martti Ahtisaaren puolisolla Eeva Ahtisaarella on todettu koronavirustartunta, kertoo presidentin kanslia. Varmennetusta tartunnasta huolimatta hän voi kuitenkin hyvin.

Presidentti Ahtisaari on hyväkuntoinen, eikä hänellä ole todettu koronaviruksen aiheuttamia oireita, kanslia kertoo.

Kanslian tiedotteen mukaan presidentti Tarja Halonen ja professori Pentti Arajärvi ovat ilmoittaneet, että he ovat terveitä. Myös Tellervo Koivisto on ilmoittanut olevansa hyvävointinen ja täysin terve.

MTV kertoi eilen, että Eeva Ahtisaari ja presidentti Halonen olivat paikalla Musiikkitalon naistenpäivän juhlakonsertissa, johon osallistuneella oli todettu koronavirustartunta. Konsertti järjestettiin 8. maaliskuuta. Konsertin esiintyjät, yleisö ja henkilöstö ovat saattaneet altistua koronavirukselle.

Kaikkia konserttiin osallistuneita on kehotettu tarkkailemaan vointiaan. Koronaviruksen oireet alkavat pääsääntöisesti kahden viikon sisällä tartunnasta.

Musiikkitalon myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso ei eilen halunnut antaa tarkkoja tietoja paikalla olleen yleisön määrästä.

– Salissa on paikkoja 1 700 ihmiselle, ja sen verran voin sanoa, että ei se ollut täynnä, mutta ei tyhjäkään, Paaso sanoi STT:lle.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/presidentti-tarja-halonen-ja-eeva-ahtisaari-olivat-loppuunmyydyssa-konsertissa-jossa-levisi-koronavirustartunta/7767390#gs.0m2xim

STT

