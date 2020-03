Eino Leinon palkinto kirjailija Johanna Venholle ”aikamme tulenkantajana toimimisesta”

Eino Leinon palkinto on myönnetty niin aikuisille kuin lapsille kirjoittavalle Johanna Venholle, kertoi Eino Leinon seura torstaina. Runoilija ja kirjailija Venhon kerrottiin saaneen palkinnon muun muassa muistojen ja arjen väkevästä runollistamisesta sekä aikamme tulenkantajana toimimisesta.

– Johanna Venho on yli 20 vuotta kuljettanut suomalaisen runouden, lastenkirjallisuuden ja romaanitaiteen soihtua. Hän on kirjoittanut, kouluttanut ja luonut julkaisualustoja runouden uudelle nousulle sekä toiminut vastuullisissa tehtävissä taiteen kentällä, seuran tiedotteessa sanottiin.

Vuodesta 1956 lähtien jaettu palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää muun muassa kunniakirjan ja Suomen Kirjasäätiön kustantaman rahapalkinnon, 5 200 euroa.

STT

