EKP painoi hätänappulaa

Koronaviruksen vaikutukset iskevät talouteen pelättyä voimakkaammin. Pörssikurssit syöksyvät eri puolilla maailmaa, ja yritykset ilmoittavat laajoista lomautuksista ja irtisanomisista.

Taloudellinen isku osuu voimakkaasti myös Eurooppaan ja Suomeen. Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikasta päättävä neuvosto piti hätäkokouksen, ja ilmoitti uudesta rahoitusohjelmasta.

EKP aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, jonka avulla se alkaa ostaa markkinoilta sekä julkisen että yksityisen sektorin joukkolainoja.

EKP ilmoitti samalla olevansa valmis vielä suurempaan hätärahoitusohjelmaan. Tällä ilmoituksella pankki viestittää, että pandemian aiheuttamien talousvaikutusten torjumiseksi tullaan käyttämään kaikki keinot.

Käytännössä voidaan puhua paniikkinappulan painamisesta. Keskuspankin ratkaisu kuvaa koronan aiheuttaman talouskriisin vaikeutta. Nyt puhutaan suuremmista toimenpiteistä kuin aikaisemmissa tukiohjelmissa.

Uudessa hätäohjelmassa EKP voi tukea entistä vahvemmin myös kriisimaita. Erityiseen vaikeaan tilanteeseen on ajautumassa esimerkiksi Italia, johon koronavirus on iskenyt täydellä voimalla. Italian talous oli vaikeuksissa jo ilman pandemiaa, ja tarvetta tukitoimille tulee varmasti olemaan.

Tässä tilanteessa EKP joutunee joustamaan unionin asettamista julkisen velan rajoituksista. Tärkeintä on estää euroalueen maiden talouksien romahtaminen.

Poikkeuksellisen koviin keinoihin EU-alueen talouden turvaamiseksi on valmis myös Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Hän vaatii (HS 18.3.), että EKP:n on otettava kaikki keinot käyttöön viruspandemian aiheuttamien taloushaittojen vähentämiseksi.

Myös Suomessa tarvitaan taloutta tukevia toimenpiteitä. Suomen Pankin arvion mukaan Suomen talous voi supistua jopa neljä prosenttia.

Liiketoiminnan merkittävä hidastuminen ja jopa pysähtyminen ovat ajaneet lukuisia yrityksiä Suomessa nopeasti vaikeuksiin.