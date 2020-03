EKP vahvistaa arvopapereiden osto-ohjelmaa koronahuolien takia, ohjauskorko pysyi nollassa

Euroopan keskuspankki pitää ohjauskoron 0,0 prosentissa ja pankeilta perittävän talletuskoron -0,5 prosentissa. Sen sijaan keskuspankki liennyttää koronaviruksen aiheuttamia ongelmia ja huolia vahvistamalla arvopapereiden osto-ohjelmaa.

Arvopapereita ostetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä 120 miljardilla eurolla lisää, kun syksyllä ilmoitettu määrä oli 20 miljardia. EKP pyrkii vahvistamaan myös yritysten lainahanojen pysymisen avoimena. EKP:n neuvoston mukaan vielä ei kuitenkaan näytä siltä, että rahoituksen saannissa olisi ongelmaa, tiedotteessa kerrotaan.

Kohdennettujen ja pidempiaikaisten jälleenrahoitusoperaatioiden ehtoja parannetaan, jotta varsinkin koronaviruksen leviämisestä kärsivät pienet ja keskisuuret yritykset saisivat pankeilta rahoitusta. Samalla pankkien vakavaraisuussäädöksiä löysättiin, jotta lainahanat pysyisivät auki.

EKP:lla ei ole käytössään perinteistä vahvaa korkoasetta, sillä ohjauskorko on jo ennätysalhaalla, 0,0 prosentissa, peruina edellisestä talouskriisistä.

Myöhemmin tänään keskuspankin viime vuoden lopulla aloittanut pääjohtaja Christine Lagarde kuvaa mahdollisuuksia reagoida uuteen tilanteeseen. Sanoilla on painoa, mikä nähtiin, kun Mario Draghi vakuutti vuonna 2012 EKP:n tekevän mandaattinsa puitteissa kaikkensa euron suojaamiseksi.

Myös euroalueen hallituksiin kohdistuu paineita, jotta ne tukisivat taloutta. Saksassa hallitus on päättänyt 12,4 miljardin euron lisäinvestoinneista ja tuesta työajan lyhentämisestä kärsiville työntekijöille.

EU-maiden johtajat linjasivat yhteistä vastaustaan kriisiin etäkokouksessa keskiviikkona. EU-maat ovat laittamassa liikkeelle 25 miljardin euron investoinnit sekä rukkaavat tarvittaessa valtiontukisäädöksiä, jotta jäsenmailla on laajemmat mahdollisuudet auttaa yrityksiä.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed alensi viime viikolla ohjauskorkoaan puolella prosenttiyksiköllä 1,0-1,25 prosenttiin ja Englannin keskuspankki keskiviikkona puoli prosenttiyksikköä 0,25 prosenttiin.

Kaupankäynti keskeytettiin heti pörssipäivän aluksi Wall Streetillä – kurssit roimassa laskussa

Osakekauppa Yhdysvalloissa keskeytettiin pian pörssipäivän alkamisen jälkeen, kun kurssit avautuivat merkittävään laskuun.

Keskeinen Dow Jones -indeksi avautui runsaan seitsemän prosentin syöksyyn.

Pörssikurssit syöksyvät ympäri maailman koronaviruksen vuoksi. Eilen Dow Jones painui alaspäin lähes 6 prosenttia ja S&P 500 -indeksi vajaat 5 prosenttia.

