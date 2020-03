”Elinvoimaisten yritysten ei voi antaa mennä konkurssiin” – Valtion omistaman Finnveran kautta mahdollistetaan 10 miljardin euron lisärahoitus yrityksille

Hallitus kertoi perjantaina, että valtion omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnveran takausvaltuuksia nostetaan 12 miljardiin euroon. Nykyisen valtuuden mukaisesti Finnvera kykenee lisäämään yritysrahoitusta 2 miljardilla eurolla, joten valtuuden korotus mahdollistaa 10 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille.

– Tarkoitus on, että Finnvera takaa ja pankit jakaa. Vetoan nyt pankkeihin, että ne hoitavat oman osuutensa, sanoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Lintilän mukaan yrittäjä hakee vaikeutuneessa taloustilanteessa ensimmäisenä apua omasta pankista.

Takauksen avulla pankit ja työeläkeyhtiöt voivat jatkaa yritysten rahoittamista akuutissa koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä.

Myös Finnveran riskinottokykyä lisätään olennaisesti, kun valtion Finnveralle maksama luotto- ja takaustappioiden korvausosuus nousee 50 prosentista 80 prosenttiin.

Lintilän mukaan hallitus on valmistellut esityksensä Finnveran takausvaltuuksien nostamisesta nopealla aikataululla.

Muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto esitti torstaina hätäapupaketissaan Finnveran valtuuksien nostamista 10 miljardilla eurolla.

Lisärahoitus avainasemassa

Finnveran valtuusraja on nyt 4,2 miljardia euroa, josta tällä hetkellä käytössä on siis noin 2 miljardia euroa. Hallituksen mielestä yritysten mahdollisuudet saada nopeasti lisärahoitusta on avainasemassa tämän kaltaisessa taloudellisessa kriisissä.

– Emme voi, emmekä aio antaa elinvoimaisten yritysten mennä konkurssiin korona-kriisin aiheuttaman kassavajeen takia. Siksi päätökset Finnveran valmiudesta lisätä suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia 10 miljardilla eurolla ovat erittäin tervetulleita, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tiedotteessa.

STT

Kuvat: