Elokuvamoguli Harvey Weinsteinille 23 vuoden tuomio seksuaalirikoksista

Yhdysvaltalainen elokuvamoguli Harvey Weinstein, 67, on tuomittu 23 vuodeksi vankilaan seksuaalirikoksista. Weinsteinille luettiin tuomio keskiviikkona New Yorkissa.

Rikosten uhriksi joutui kaksi naista. Valamiehistön mukaan Weinstein pakotti toisen naisista suuseksiin vuonna 2006. Nainen toimi tuolloin tuotantoassistenttina. Toisen naisen Weinstein raiskasi vuonna 2013. Nainen luonnehti raiskaukseen liittyvää suhdettaan Weinsteinin kanssa väkivaltaiseksi.

Weinstein oli syytteessä myös vakavista seksuaalirikoksista kolmea muuta naista kohtaan. Nämä syytteet valamiehistö kuitenkin hylkäsi. Jos syytteet olisivat menneet läpi oikeudessa, Weinsteinia olisi amerikkalaisten mediatietojen mukaan odottanut jopa elinkautinen vankeustuomio.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin käsitteli vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

Oikeudenkäynti Weinsteinia vastaan alkoi New Yorkissa tammikuussa.

Kuuluisien elokuvien mies

Newyorkilaiseen työläisperheeseen syntynyt Harvey Weinstein perusti veljensä Bobin kanssa kaksi elokuva-alan yritystä nimeltä Miramax ja Weinstein. Näistä Weinstein-yhtiö teki konkurssin sen jälkeen, kun epäilyt seksuaalirikoksista tulivat julki.

Weinstein on ollut lukuisien tunnettujen elokuvien taustavoimana, muun muassa Oscar-palkittujen Pulp Fiction, Kuninkaan puhe ja Rakastunut Shakespeare. Hän on tukenut muun muassa Quentin Tarantinoa ja Kevin Smithiä näiden uralla.

Weinsteinia ovat syyttäneet seksuaalisista väärinkäytöksistä muiden muassa näyttelijättäret Gwyneth Paltrow, Salma Hayek ja Uma Thurman. Tapaukset ovat kuitenkin olleet liian vanhoja tuotaviksi oikeuskäsittelyyn.

