FIS perui maastohiihdon maailmancupin viimeisen kilpailun, Leijonien Tanska-pelit jäävät pelaamatta

Maastohiihdon maailmancupin viimeiseksi kilpailuksi suunniteltu Quebecin sprintti on peruttu koronaviruksen takia. Jo aiemmin Kansainvälinen hiihtoliitto FIS perui ensi viikolta maailmancupin Minneapolisin sprinttikilpailun ja Canmoren päätöskilpailun, joten tänä viikonloppuna ohjelmassa olleen Quebecin sprintin piti olla viimeinen kilpailu.

Suomen hiihtoliitto tiedotti jo eilen, että maastohiihtomaajoukkue tulee Pohjois-Amerikasta kotiin.

Myös Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen ottelut Tanskaa vastaan jäävät pelaamatta, tiedottaa Jääkiekkoliitto. Leijonien oli tarkoitus kohdata Tanska harjoitusmaaotteluissa Joensuussa 9. huhtikuuta ja Kuopiossa 10. huhtikuuta.

Formula ykkösten Vietnamin gp siirtyy eteenpäin

Huhtikuun 5. päivälle kaavailtu formula ykkösten Vietnamin gp siirtyy myöhempään ajankohtaan koronaviruksen vuoksi, kilpailujärjestäjät vahvistivat perjantaina. Kisajärjestäjät kuvailevat päätöstä raskaaksi, koska kilpailu olisi ollut Vietnamille ensimmäinen formula ykkösissä.

Jo aiemmin tänään F1 kertoi Australian kilpailun perumisesta. Tänään Melbournessa piti kaasutella ensimmäiset ja toiset vapaat harjoitukset.

Englannin jalkapallokentät hiljenevät

Jalkapallon Englannin Valioliigan ottelut on peruttu 4. huhtikuuta asti koronaviruksen takia. Valioliiga päätti asiasta tämän päivän kokouksessaan yksimielisesti. Valioliiga pyrkii aikatauluttamaan siirrettävät ottelut myöhempiin ajankohtiin. Myös alempien sarjatasojen toiminta on keskeytetty.

– Tässä ennennäkemättömässä tilanteessa teemme tiivistä yhteistyötä seurojen, hallituksen, Englannin jalkapalloliiton ja Englannin jalkapalloliigojen kanssa. Voimme vakuuttaa pelaajien, seurojen henkilökunnan ja kannattajien terveyden sekä hyvinvoinnin olevan ensisijainen asia, Valioliigan johtaja Richard Masters kertoi sarjan verkkosivuilla.

Aiemmin lontoolaisseura Arsenal kertoi, että sen päävalmentaja Mikel Arteta on saanut koronavirustartunnan.

Mestarien liigaa ja Eurooppa-liigaa ei pelata ensi viikolla

Euroopan jalkapalloliitto Uefa siirtää Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan ensi viikon otteluita eteenpäin koronaviruksen vuoksi. Kummassakin seurajoukkuekilpailussa on käynnissä pudotuspelivaihe, mutta seuraavien otteluiden ajankohdasta ei ole nyt varmuutta.

Mestarien liigassa piti pelata ensi viikolla neljännesvälierien toiset osaottelut Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern München-Chelsea ja Barcelona-Napoli.

Golfin PGA-kiertueen kilpailu keskeytettiin ensimmäisen kierroksen jälkeen

Golfin Yhdysvaltain PGA-ammattilaiskiertue lopetti torstaina alkaneen kilpailun yhden kierroksen jälkeen. PGA tiedotti asiasta varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.

– Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että kilpailu perutaan, kiertue kertoi tiedotteessaan.

PGA ilmoitti myös kolmen tuleville viikoille merkatun kilpailun perumisesta. Jo aiemmin PGA ilmoitti, että Dominikaanisessa tasavallassa järjestettäväksi tarkoitettu kilpailu lykättiin myöhemmäksi.

Kaukalopallon ja ringetten tapahtumat perutaan

Suomen kaukalopallo- ja ringetteliitto on keskeyttänyt kaikkien liiton alaisten sarjojen toiminnan tästä päivästä alkaen. Koronavirustilanteesta johtuva keskeytys on voimassa toukokuun loppuun asti. Lisäksi liitto suosittelee kaikkien harjoitusten ja leiritapahtumien perumista toukokuun loppuun saakka.

Ringetten SM-sarjan välierien ja karsintojen piti alkaa tulevana viikonloppuna.

Kevään paralympiatapahtumat peruttiin

Suomen Paralympiakomitea peruu tai siirtää myöhempään ajankohtaan kaikki maalis- huhti- ja toukokuulle suunnitellut urheilu- ja liikuntatapahtumat koronaviruksen takia.

– Vallitseva tilanne on huolestuttava koko maailman osalta ja olemme hyvin tietoisia siitä, että Paralympiakomitean toiminnan piirissä on runsaasti riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen kertoi tiedotteessa.

Päätös koskee eri lajien sarjatoimintaa ja muita Suomessa järjestettäviä kilpailuja. Maalipallon, sokkopingiksen ja pyörätuolirugbyn sarjakaudet keskeytetään. Lajijaostot päättävät myöhemmin SM-mitalien jakamisesta.

– Joukkueet ja ryhmät voivat edelleen harjoitella oman harkinnan mukaan tämänhetkisessä tilanteessa, mutta kilpailut ja muut laajemmat kokoontumiset eivät tämän kevään osalta tule kysymykseen, Juntunen sanoi.

Suomessa järjestettävistä kansainvälisistä tapahtumista siirtyvät esimerkiksi sähköpyörätuolisalibandyn EM-kilpailut, jotka piti järjestää kesäkuun alussa Pajulahdessa Lahden Nastolassa.

Norjassa ja Ruotsissa peruttiin paramaastohiihdon ja -ampumahiihdon maailmancupin finaalit, paralumilautailun maailmancupin finaalit ja para-alppihiihdon maailmancupin viimeiset osakilpailut.

STT

