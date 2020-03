Ensimmäisellä senaattorilla todettu koronavirustartunta Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltiota edustava republikaanipuolueen senaattori Rand Paul on saanut koronavirustartunnan. Senaattorin edustajat kertoivat asiasta Twitterissä.

57-vuotias Paul on ensimmäinen senaatin jäsen, jolla on todettu koronavirustartunta. Senaattorin terveydentilaa kuvataan hyväksi eikä hänen kerrota oireilevan. Paul aikoo jatkaa työskentelyä karanteenista.

Utahin osavaltiota edustavat republikaanisenaattorit Mitt Romney ja Mike Lee ryhtyivät vapaaehtoiseen karanteeniin kuultuaan Paulin tartunnasta, kertoo muun muassa CNN.

https://twitter.com/RandPaul/status/1241780756617273345

https://edition.cnn.com/2020/03/22/politics/rand-paul-coronavirus/index.html

STT

