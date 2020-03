Erittäin huonoa ajokeliä luvassa etelän iltapäiväruuhkiin – Finnair peruu lentoja huonon sään vuoksi

Valkeneva päivä lupaa huonoa ajokeliä suureen osaan maata. Pakkasen ennakoitiin jäätävän yöllä tienpintojen eteläisessä ja keskisessä Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan etelästä leviää aamulla laajempi räntä- ja lumisateiden alue, joka huonontaa päivän edetessä ajokeliä. Erityisesti iltapäiväruuhkassa on syytä varautua huonoon keliin. Erittäin huonoksi ajokeli on muuttumassa Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Lentoyhtiö Finnairon ilmoittanut peruvansa useita Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähteviä kotimaan ja Euroopan lentojaan keskiviikkona sääolosuhteiden vuoksi. Yhtiön mukaan ennustetut sateet sekä kova tuuli rajoittavat liikennettä ja vaikeuttavat toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

https://www.finnair.com/fi-fi/tietoa-lennoista/matkustustiedotteet

STT