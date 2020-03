Sähäkkä alku ei riittänyt Pete Buttigiegille – demokraattien esivaalikauden yllättäjä luopuu presidenttikisasta Etelä-Carolinan pettymyksen jälkeen

Ex-pormestari Pete Buttigieg on ensimmäinen kärkipään ehdokas, joka luopuu demokraattipuolueen presidenttikisasta esivaalien aikana. Buttigieg ilmoitti sunnuntai-iltana Yhdysvaltojen aikaa jättävänsä kisan kesken.

Buttigiegin luopuminen raivaa jonkin verran tilaa demokraattien ehdokasjoukkioon ennen tärkeää supertiistaita, ja saattaa tuoda apua ex-varapresidentti Joe Bidenin kampanjalle.

– Tänään on totuuden hetki. Totuus on se, että ehdokkuutemme polku on kaventunut ja päättynyt. Tässä vaiheessa kisaa paras tapa pitää kiinni tavoitteistamme ja ihanteistamme on astua sivuun ja auttaa puoluettamme ja maatamme tulemaan yhteen Buttigieg sanoi kotikaupungissaan South Bendissä Indianassa pitämässään tilaisuudessa.

– Meillä on velvollisuus tunnistaa vaikutukset, jotka kisassa pysymisellä voisi olla. Tavoitteemme on aina ollut auttaa amerikkalaisia yhdistymään Donald Trumpin kukistamiseksi.

Iowa ja New Hampshire eivät tuoneet tarpeeksi nostetta

Buttigieg sai esivaalikaudelle loistavan alun, sillä hän voitti Iowan vaalikokoukset ja oli New Hampshiren esivaaleissa kakkonen täpärästi Bernie Sandersin jälkeen. Vahva alku toi Buttigiegille huomiota, mutta noste valtakunnallisissa kannatusmittauksissa jäi vähäiseksi. Buttigiegin kannatus mustien ja latinojen keskuudessa oli ollut koko ajan heikkoa, eikä menestys enimmäkseen valkoisissa Iowassa ja New Hampshiressa juuri sitä nostanut.

Tämä näkyi seuraavissa osavaltioissa: Nevadassa Buttigieg jäi kolmanneksi ja lauantaina Etelä-Carolinassa neljänneksi. Vaikka hän on kerännyt esivaaleissa kolmanneksi eniten delegaatteja, hänen mahdollisuuksiaan presidenttiehdokkuuteen pidettiin hyvin vähäisinä.

Buttigiegin avustajat kertoivat CNN:lle, ettei tämä pitänyt Etelä-Carolinan tulosten jälkeen menestymistään enää realistisena. Huomenna vuorossa on yksi esivaalikauden tärkeimmistä päivistä, niin sanottu supertiistai, jolloin esivaalit käydään peräti 14 osavaltiossa. Gallupit eivät povanneet Buttigiegille supertiistainakaan kummoista menestystä.

Buttigiegin kampanjakassasta alkoivat myös käydä varat vähiin, vaikka hän on ollut yksi eniten rahaa keränneistä ehdokkaista. Buttigiegin kampanja keskittyi vahvasti juuri Iowaan ja New Hampshireen, ja kampanjalla on ollut haasteita valtakunnallisen organisaation rakentamisessa.

Historiallinen kampanja

Buttigieg, 38, teki historiaa olemalla Yhdysvaltain historian ensimmäinen avoimesti homoseksuaali suuren puolueen presidenttikandidaatti.

Hän toimi vuodenvaihteeseen asti South Bendin pormestarina, ja oli ennen presidenttikisaan ilmoittautumistaan valtakunnallisesti melko tuntematon poliitikko. Buttigieg sai kuitenkin nopeasti paljon huomiota ja nousi viime vuoden jälkipuoliskon aikana vastoin odotuksia yhdeksi suosituimmista demokraattiehdokkaista.

Buttigieg luetaan demokraattien maltilliseen siipeen, ja hän vastustaa esimerkiksi Sandersin suunnitelmia täysin julkisesta terveydenhoitojärjestelmästä. Hän kilpaili siten osittain samoista äänestäjistä Bidenin kanssa.

Buttigiegin luopuminen kisasta saattaakin hyödyttää Bidenia ja toista varteenotettavaa maltillista ehdokasta, Yhdysvaltain rikkaimpiin ihmisiin kuuluvaa New Yorkin ex-pormestaria Michael Bloombergia. Maltilliset ehdokkaat pyrkivät ottamaan kiinni kisaa johtavan vasemmistolaisen Sandersin.

STT

