Espanja sulkee kaikki hotellit koronaviruksen takia

Espanja on määrännyt kaikki hotellit suljettavaksi taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan.

Valtion tiedotteen mukaan hotellit ja kaikki samankaltainen majoitustoiminta keskeytetään sen kansallisilla alueilla.

Espanjassa on kuollut yli 800 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Lähes 18 000:n on todettu sairastuneen.

Espanjassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten Madridin alue, jossa osa sairaaloista on ollut erittäin kovilla potilaiden hoidossa. Kaupungissa hotelleja on varusteltu sairaalakäyttöön.

Irlannissa puolestaan yli 30 000 ihmistä on valmiina auttamaan taistelussa koronavirusta vastaan, kertovat maan terveysviranomaiset. Maan hallitus pyysi aikaisemmin päteviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia pestautumaan terveydenhuollon työvoimaan.

Viranomaiset kertoivat tiistaina etsivänsä apujoukkoja. Apua etsittiin niin sairaaloihin kuin ambulansseihin.

Irlannissa on todettu yli 550 koronanvirustartuntaa. Maan pääministeri Leo Varadkar on arvioinut, että tartuntoja saattaa olla maaliskuun loppuun mennessä 15 000.

STT