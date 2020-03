Espoon lukioissa muut kuin kirjoituksiin osallistuvat siirtyvät etäopiskeluun, myös Tampereen lukiot etäopetukseen

Espoossa siirrytään lukioissa itsenäiseen etäopiskeluun, joka kestää ensi viikon alusta neljännen jakson arviointiviikon alkuun. Asiasta tiedottaa Espoon kaupunki.

Etäopiskelu ei koske kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia. Espoo kertoo haluavansa varmistaa, että lukiot kykenevät hoitamaan ensi viikolle keskitetyt ylioppilaskirjoitukset. Lisäksi tarkoitus on ehkäistä ennalta koronaviruksen leviämistä.

Aiemmin lauantaina kerrottiin, että Tampereen lukioiden oppilaat siirtyvät etäopetukseen maanantaista alkaen koronatartuntojen estämiseksi.

Myös peruskoulun yläluokkien oppilaille tarjotaan etäopetusta, mutta lähiopetuskin on mahdollista. Vuosiluokat yhdestä kuuteen jatkavat toimintaansa normaalisti.

Yläasteen oppilaiden ei tarvitse etukäteen ilmoittautua etäopetusjaksoon tai lähiopetukseen. Lähiopetukseen osallistuva oppilas voi saapua koululle oman voimassaolevan lukujärjestyksen mukaan.

Ruokailumahdollisuus on jokaisella sekä etäopetukseen että lähiopetukseen osallistuvalla oppilaalla oman koulun ruokalassa eikä siihen tarvitse etukäteen ilmoittautua.

STT

